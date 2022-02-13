香港第5波疫情持續一個多月後，中央終於派出廣東醫療隊支援香港，國務院港澳辦日前更承諾隨時提供任何必需的援助，「香港只要有求，祖國必定有應」。這無疑是雪中送炭，令港人見到一線曙光，但還是略嫌不足，香港不僅需要人力和物力支援，更需要中央派人來港統籌抗疫工作，可惜中央似乎顧慮重重，始終沒有給予正面回應。

事實上，香港疫情之所以失控，主要是港府缺乏防控能力，中央提供人力和物力支援，只能治本不能治標。站在中央的角度，香港實行「一國兩制」，中央不便直接接管或直接指令，也無法採取內地統一指揮、統一調度的模式，這是可以理解的。問題是，香港正面臨空前危機，港府無能為力，連專家也承認人力資源無法應對目前疫情，難道中央還能袖手旁觀？港澳辦說危難時刻祖國永遠是香港的堅強靠山，難道現在還不是危難時刻？

窮則變，變則通，非常時期必須採取非常手段。如果港府有能力控制疫情，中央當然沒有必要出手。但現在的情況是，港府已經束手無策，以致胡亂出招，愈搞愈糟，眼看就要攬炒，中央沒有理由繼續墨守成規。一國兩制並不表示一成不變，中央可以主動推出《港區國安法》平息黑暴，為甚麼就不能因應疫情惡化而主動負起統籌責任？

內地的成功經驗是，一方有難，八方支援。任何地方爆發疫情，中央都會立即派人奔赴前線督戰，並統籌全國各地支援，要人有人、要物有物、要錢有錢，所以每次皆能迅速撲滅疫情，化解危機。反觀香港就是因為缺乏中央的統籌和支持，以致孤立無援，只能自生自滅。當然，如果港產官僚不是剛愎自用，肯放下架子和向中央求援，中央肯定有求必應，情況不至於如此糟糕。

說來實在諷刺，香港實行一國兩制，本是為了保持原有生活方式，維持各種優勢，結果適得其反，一國兩制沒有保住香港優勢，反而變成一道深深的鴻溝，與內地割裂開來。同樣面對疫情，內地河清海晏，香港水深火熱，這樣的一國兩制到底有何意義？管治可以分兩制，抗疫不能分兩制，既然港府靠不住，中央就必須主動出手。畢竟香港是中國一部分，香港淪陷，不僅意味着一國兩制失敗，也意味着全面管治權淪為空談。