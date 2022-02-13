在林鄭領導下，本港防疫一塌糊塗，公立醫院甚至以床位不足為由拒絕接收新冠患者。目前患者眾多，年輕力壯的確診者公院不收，大家也能理解，惟只有兩歲的幼童也不收，的確令家長徬徨無助。本報便接獲居於葵涌邨的女士求助，指其兩歲女兒出現病徵去仁濟醫院急症室求醫，惟醫生開藥後便叫他們回家，隨後收到女兒初步確診短訊，現時反覆發燒，最高燒至攝氏40.5度，心急如焚的她多次致電政府部門卻無人接聽，更擔心家中有老有少，病毒會傳遍一家人。

這位母親絕非杞人憂天，如此家居隔離無異於攬炒，肯定很快就會全家人一同染疫。這絕非個別事件，而是全港數以千計正在家居隔離的患者及其家人共同面對的問題。最荒謬的是，醫管局行政總裁高拔陞一星期前還煞有介事表示，若疫情嚴重到每日有幾千宗確診個案，無病徵或病徵輕微的確診者要家居隔離，便會視乎他們是否適合，例如較年輕、沒有長期病患、已接種疫苗人士，但亦要考慮他們同住的家人，會否有長者或沒有接種疫苗的人士，屆時醫管局會透過電話提供遙距支援云云。說得無比好聽，惟現在人們看見的是，每日新增個案還未到達幾千宗，醫管局已毫無支援，家居隔離人士有老有嫩，顯然不止較年輕人士才進行家居隔離，整個防疫系統徹底崩潰，有目共睹。

當然，更荒謬的事陸續有來。單是檢測能力超負荷，便連有零星確診個案的大廈都不納入強檢，乘坐公共交通工具、食肆進食而後來出現確診個案的同場人士同樣不用強檢，簡直本末倒置。「安心出行」本來已無追蹤功能，現在連收到感染風險通知也不用強制檢測，還一味要求市民「盲掃」，不掃者隨時罰款一萬，這不是苛政是甚麼？