新冠肺炎病毒在香港全面擴散，染疫者病死、病危的消息不絕於耳。最近，有一名年僅4歲的孩童因急病而亡，檢測之下，初步也發現對新冠病毒呈現陽性反應。新冠變種病毒仍是不容小覷，本地第5波疫情甫一開始，疑因染疫而死的人，便由幾歲到90幾歲都有，若說新病毒的殺傷力已經減弱，恐怕是言之尚早。按目前情況看來，已注射疫苗的人，染重病及致死的比率確是較低，因而也使各注射站人潮如湧，政府最新公布，將加開3個疫苗接種點。

日前收聽電台，主持人慨嘆，在去年12月，變種病毒Omicron已經全球擴散，但他走進香港一處疫苗注射中心，人流卻十分稀疏，打針的人根本不必預約，逕直走進去便是。那時候的疫苗，幾乎是求人打也乏人問津，如今疫情全面殺到，人們才爭相去打針，未免遲了一點。

依筆者看來，如果身體情況適合打疫苗的人，打總比不打好，沒所謂太遲。不過，疫苗注射後，效果絕非立竿見影，最少要完成兩劑接種，再加14天，保護效力才會充分發揮。假如你今天打第一針，就要待數十天後，疫苗保護力才較明顯，而在這數十天內，你仍要像未接種時般小心。

車公老爺曾對牛年的香港賜予靈籤，文中有一段警示說：「積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」此話固然是對特區管治班子說的，但同時也是對香港人說的。全球的疫情火頭處處，維港兩岸四面通衢，不可能長期置身事外，是識者的，在大火未燒到及身時，就該設法自保，若然待至烽火連天時才找出路，即使找到，也定然是事倍功半。所以我常說，車大元帥真不愧是香港人的最佳諍友。