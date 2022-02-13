接獲讀者來函提到因自身疾病緣故，加上幾位朋友針後出現不同程度副作用，令他遲遲未有打針，無奈港官硬推疫苗通行證，不打針基本上寸步難行，令他非常苦惱，其實無助的又豈止這位讀者。

衞生署本年1月接獲273宗接種疫苗後出現異常事件報告，當中11宗涉及接種疫苗後14天內死亡，93宗涉及住院治療。食物及衞生局局長陳肇始於去年12月31日宣布，政府擬在農曆新年前推出當時仍稱作「疫苗氣泡」的措施，這273人中幾多人是為此而趕往打針？港官至今有否關心過這些苦主的家庭狀況？答案已反映港官是不是其所聲稱的「一直以市民健康為首要考慮」。

自去年2月疫苗開打以來，截至上月底，累計有64人離世前14天曾打針，152人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎，408人針後懷疑面癱。筆者認識有人針後行得、食得、瞓得，但亦有兩姊妹手部出現痕癢，形容是怎樣搔癢也無法緩解，難以入眠，非常難受，幸情況只持續數天。鑑於政府與專家常以「香港每日都有百多人死」來說事，為表慰問，只好送上「香港每日都有百多人身痕」，希望她們對疫苗不要失去信心。

畢竟，從港官起初說「疫苗的接種被視為最能有效管控和遏止疫情蔓延的辦法」，變種至如今的「有效減低重症與死亡率」，偏偏本地3針人士殺入確診名單不絕如縷，不少更是無症狀感染，更不幸的是日前錄得兩宗染疫死亡個案，一人已打兩針，一人無接種紀錄、患有胃癌。現行疫苗靠老驥似的數據，在事實的沙場中舉步維艱，還欲殲滅層出不窮的變種病毒，的確非常需要民眾無限的信心與對自身性命的豁達大度，誰叫各地政府只識向民眾施壓，不懂向疫苗公司據理力爭？