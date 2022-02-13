城大學生會因未能於限期內提交審計報告，加上鼠患作祟，日前收到7日內遷出現時會址的通知，並失去校董席位。學生會會長劉浚傑隨即把責任歸咎校方，稱遭到多番打壓，又指出《香港城市大學條例》列明學生會會長屬校董會成員，批評校方不承認其於校董會席位與條例相違背。

不守承諾、不盡己職，犯錯後仍諉過於人，實在令人失望。其實城大學生會拒兌承諾已非首次，早前校方要求學生會移走「民主女神像」，學生會既要求延期，卻又不提申請。既然違反機制與程序守則，就要承擔後果。

事件亦凸顯校方管理層管理不善，過去16年一直縱容包庇，不敢激濁揚清，不願擔責，怕受指摘，又怕惹禍上身，以致釀成學生會現在「聲大夾惡」。但放任多年的問題又豈止城大？港大、理大、城大、浸大於2019年相繼被黑暴闖入改作「兵工廠」，校園烏煙瘴氣。《港區國安法》於本地實施後，不少校園仍能張貼港獨文宣，播放港獨歌曲，視國安法如無物。如此荒謬情況是誰造成？正是議而不決的校方。而港大、中大及嶺大校園內非法豎立「國殤之柱」、「民主女神像」及「六四浮雕」多年，大學早前終於予以移除，又宣布與參與黑暴的學生會「割席」，停止為學生會代收會費及接管學生會會址及設施等，是遲來的撥亂反正。

大學校園不是法外之地，大學管理層應檢討校政管理缺失，嚴格執行校規校紀，採取適切的教育引導與懲戒措施，糾正歪風。筆者強調，社會絕不應縱容上述問題，必須保障學生免受荼毒，但亦絕不能放棄我們的年輕人，期望大學管理層、政府引導他們走向仁、義、禮、智、信之路，才是教育應有之義。