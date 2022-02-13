林鄭姜太公抗疫其中一項招數，是以全民自願自行居家檢測的「直鈎釣魚」方法，取代全國包括澳門特區經實踐證明成功的「曲鈎釣魚」方法，即全民強檢。另搞一套，動用天文數字的公帑購買檢測包全民派發，稱為「願檢盡檢」，以及耗巨資搞追蹤辦和驗污水，結果第5波疫情沒遏止更井噴式爆發。公營醫院爆煲，港大醫學院院長梁卓偉指出，若續行舊法抗疫，到下月底每日2.8萬人染疫，他說必須「封城強檢」。

首先，政府對不願自行檢測的市民，所帶來的潛在傳播病毒風險的危機如何處理？會否執法檢控？若不執法跟進的話，對於合作自願檢測的市民公平嗎？政府讓一粒老鼠屎搞壞一鍋粥合理嗎？能達到迅速和及時找到病毒源頭，和截斷傳播鏈發揮遏止疫情的作用嗎？

其次，政府對檢測出現大量陽性個案後的應對配套準備好了嗎？近日香港單日千宗個案期間，已出現醫管局急症室和隔離病床癱瘓，有中招市民要在醫院外臨時營帳中通宵輪候床位入院，更有人要輪候8天才能入院，這個瓶頸解決了嗎？

最後，為甚麼特區政府蓄意隱瞞公營醫療系統爆煲實情？特首林鄭月娥在8號見記者時隻字不提，翌日醫管局總行政經理李立業公開呼籲市民，若覺得病況輕微自行找家庭醫生，用「自行」兩個字推卸政府救治市民責任和蓄意隱瞞醫療系統崩潰實情；自行檢測、自行送檢測樣本、自行居家隔離、自行延醫診治、自生自滅、自行「埋單」、自行「搞掂」。可悲可怒！

好在天無絕人之路，就在老百姓看不到出路的時候，前天中央主動公開表態「香港只要有求、祖國必定有應」。請林鄭月娥放下你的臭架子和面子吧！