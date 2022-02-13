疫情嚴峻，人人自危。Omicron傳播力驚人已是共識，日前明愛醫院爆疫，專家推斷最初染疫嘅護理導師曾喺病房內教導初入職護士，期間長期講話，即使戴口罩，病毒都可經空氣傳播而感染病人！之前嘅「女教師疑美孚港鐵出口隧道中招」亦懷疑通過空氣感染。可見戴口罩都大有機會中招，何況長時間脫罩講嘢！

各位，從新聞片段，見到歐美各國的人民，對戴口罩並不熱衷，即使疫情嚴重，仍可見民眾不戴口罩，反之，香港因有口罩令，市民個個都遵守，偶有一兩個唔遵守者，亦必被其他市民喊打！足見戴口罩之文化和風氣，已深入民心！

呢，最近特首喺記招上故意唔戴口罩，備受抨擊，主因係Omicron傳播力太犀利，戴罩都賴嘢，脫罩增傳播風險必矣！然而，特首林鄭就係諸多狡辯，最好笑就係話要市民聽清楚佢講嘢和睇到佢表情，其實，每次見張竹君醫生喺簡報會上戴口罩發言陳述，佢氣定神閒，字字清晰，句句柔中傳意，都唔知幾玲瓏悅耳，其表情之波動上落，老朽完全感受得到！是以特首脫罩死都唔肯聽專家、市民意見，除了固執、剛愎自用、傲慢、目中無人，老朽都唔知用乜去形容！佛陀話人生有20難，其中一難就係滅除傲慢之心很難！從一罩不戴窺其性格，證明佛陀觀人之微！

各位，略回顧特首對口罩之愛恨情仇，其實頗複雜。起初佢對口罩充滿敵意，指無病嘅政府官員即使戴咗都會被指令脫下，盡顯其「好霸道」！

有一排佢就成日戴政府開發、可洗完再N次重複用嘅阿婆底底口罩，佢戴到鬆垮垮成日甩罩好尷尬，未知是否因此有咗「戴口罩創傷後遺症」？終搞到依家唔脫罩難以盡訴心中言？