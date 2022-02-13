如果要說本屆冬季奧運會一個關鍵詞，筆者會說是「更團結」。過去，奧運是比併國家實力和挑戰人類極限的舞台，奧運格言是更快、更高、更強，但自2021年起，奧運格言加上了「更團結」，為奧運會增添了更崇高的積極意義。

在今屆北京冬奧開幕式中，已從當年2008年京奧的人海戰術氣勢後蛻變。據總導演張藝謀的解說，典禮和諧而浪漫，利用科技特效，做到人少而不空，還要合乎低碳主軸，更含蓄地表達中國元素，強調「我們的未來」更多於「我的故事」。

其中的亮點，是在鳥巢的中央，AR雪花下落匯聚，一個含有所有參賽國家和地區名稱、長約15米的雪花形火種裝置緩緩升起，表現出人類命運共同體的大雪花熠熠生輝，遨遊天際。

今次冬奧，處處體現了綠色環保、科技創新的應用，令來訪國際友人不禁讚嘆稱奇。為了疫情防控和減少人流，奧運村處處見到機械人和自動化的設施。有人笑言，高科技的無人餐廳或許對運動員來說是十分危險，因為當中所提供的美食廣受好評，運動員可以大快朵頤而更容易心廣體胖。剛斬獲銀牌的美國選手馬里諾，談到自己在奧運村最愛的美食是餃子，還已吃了200多隻。

但雖如此，這次冬奧可以說是盛大而節約。我們不但實現了碳中和的目標，財政上只花費了15.6億美元，是近年花費最少的一屆，主因是大部分的場地是沿用了2008年京奧的場館，政府只出資不足一億美元翻新改裝。

而在疫情的陰霾下沒有門票收益，但在廣告贊助、轉播費方面，基本上已實現了盈利。盡現北京雙奧之城的效益優勢，加上龐大的市場效應，中國人的智慧又贏一仗。

或許，出於羨慕、妒忌和怨恨，美國等西方的造謠抹黑機器也沒有閒着，雞蛋裏挑骨頭不在話下，不停地將奧運會政治化。最無恥的是，一個在歷史上滅絕原住民的國家，竟厚着臉皮質疑我們，最後兩名火炬手之一為來自新疆的維族運動員迪妮格爾‧衣拉木江是「別有用心」的安排。

面對這類無的放矢甚至是歇斯底里的質疑，筆者只能引用國家隊金牌得主滑雪美少女谷愛凌所作的最佳示範，她在回應西媒記者挑釁式的提問時說：「體育一定是用來團結人類而不是分化我們的。如果有人不相信我的初衷，只說明他們沒有足夠的同理心去理解別人的善意，可能因為他們和我有不同的價值觀。如果有人不相信或不喜歡我，那麼這是他們的損失。他們也成不了奧運冠軍。」

事實上，在全球疫情大流行下，加上地球氣候危機，全球經濟欠缺動力，人類只能在更團結下，才能克服種種困難。西方霸權再多的心存歹念，也只會令該國人民萬劫不復。