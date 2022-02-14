正論：訊息混亂易造謠　市民無助多困擾

亂，亂，亂，特區亂世，訊息混亂，大眾生活被擾亂，各種防疫禁令措施，關係民生日常，出行消費息息相關，然而公布時間倉卒，官方語焉不詳，沒有足夠事先宣傳，各個部門又各自為政，根本沒有足夠時間讓市民了解，隨時誤墮法網也不知，再加上有人別有用心刻意造謠，意圖搞亂社會以達不軌企圖，香港人無所適從，左右做人難。

商場及百貨公司成為最近焦點，網上流傳圖片，多名市民圍在太古站C出口外一個商場門口，毫無社交距離，並非聚集，原來是排隊掃描安心出行二維碼後，才可以進入商場內的百貨公司，主要是社會盛傳進入商場須掃「安心出行」，更指警方在葵涌區，票控市民沒有使用「安心出行」應用程式進入商場，不少人信以為真，因為事實上多個商場張貼告示，稱由2月10日起，任何人士進入商場均需掃描「安心出行」場所二維碼。

謠言甚囂塵上，警方要發聲明澄清，強調絕無其事，呼籲勿造謠生事。但網上謠言層出不窮，網民口頭禪「有圖有真相」，實際單看一張圖片隨時會「看圖作文」，故意誤導市民，例如另一張圖片內一名男子向警員下跪，被指是該男子因為在街上進食飯盒，卻因沒有戴口罩遭警員票控，哀求放生。警方亦澄清並非事實，只是發現有人在路邊沒有適當佩戴口罩，上前勸喻但沒作出票控。類似圖片，警方難道逐張去解釋？

造成謠言滿天飛局面，主要是政府抗疫全無章法，急就章朝令夕改，今日不知明天事，許多政策不但沒有事先諮詢大眾，有時會突然推出，殺個措手不及，亦有時會只聞樓梯響，不斷「放風」，然而正式推出又是另一回事。就以商場要掃「安心出行」，政府早前公布收緊社交距離措施的安排，並沒有清楚列明於本月24日與「疫苗通行證」同時實施，市民誤以為即時實行，有人更要繞路不經商場回家。社會出現混亂，結果政府昨日才急急公開澄清未實施相關規定。

官方訊息混亂，苦了市民，尤其是新冠確診者或疑似患者，究竟應如何是好，官方根本沒有向外公布一套完整步驟讓市民跟隨，部門莫衷一是，打去熱線十問九不知，有醫管局高層叫市民若懷疑染疫，自行搭的士到急症室求醫，立即被的士業怒斥靠害，當然更不適宜乘坐公共交通工具。是否要叫白車？叫了白車送院，是否一勞永逸？原來又不是，不少人被拒收，要打回頭返家，自生自滅，叫天不應，叫地不聞，有患者被迫滯留在家六日，傳染了家人。

新近實行的「居安抗疫」計劃，又是突然實行，究竟用甚麼準則分流往竹篙灣、檢疫酒店，又或者在家中接受檢疫，相信大部分市民一頭霧水，要靠網絡搜尋，隨時以訛傳訛。行錯一步，不單止有機會觸犯法例，更會耽誤抗疫大業，一個人被誤導，後果可能是全社會承擔。錯不在市民，當局責無旁貸，若不能改善訊息發布，只會添煩添亂。