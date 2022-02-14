功夫茶：肥彭舞劍意在震英　借刀林鄭圖阻翻叮

牆頭草，兩邊倒！本港最大特色，莫過於處處保留殖民色彩，好聽啲就叫「中西交融」，難聽啲就心照不宣啦。嗱，文化交融係好事，但並唔係樣樣適用，例如特區官員擁有雙重國籍，好容易惹人懷疑。不過咁，語言藝術博大精深，同一句話出自唔同人把口，自然有唔同目的！有件肥佬明明喺千里之外，隻手仲咁鬼長，做完港督做「港篤」，時不時對本港事務指手畫腳，篤人背脊，近排又對歷屆特首指指點點，十足十「黃鼠狼同雞拜年」，擺明就別有居心啦。

講起肥彭，原來家吓香港嘅新一代根本唔識佢！難怪嘅，都過晒氣啦，而且咁多年嚟佢對本港有過無功，香港人心胸廣闊，對陳年往事既往不咎，唔放喺心入面，好心佢就識做啲，摺埋一二邊安享晚年啦，何必彈出嚟獻世呢？偏偏肥彭係要退而不休，仲喺英國上議院嗶哩吧啦，狂數香港歷屆特首同家人有外國護照就係「叛徒」，仲特別提埋香港警察有居英權。哇！一竹竿想打沉成船人咁話！港府官員有雙重國籍係就係惹人詬病，之但係香港人未出聲，香港政府未出聲，中央政府都未出聲，呢啲係香港家事，又唔係要喺英國做官，幾時輪到呢位英國肥佬嚟出聲呢！

查實肥彭擺出一副義正詞嚴嘅樣子，既唔係擔心英國事務，更加唔係關心香港，只不過想喺香港現時嘅亂局之上，火上加油，試圖敲山震虎咁解。政治從來唔單純，要分析政客嘅言行，就要考慮諸多因素！適逢香港疫情大爆發，港府無能搞到民怨沸騰，加上又正值港府換屆在即，肥彭呢番話專登揀喺特首選戰前夕拎嚟講，擺到明就係想一箭多鵰！好可能係肥彭都咬定林鄭月娥難以連任，順便開聲斷佢後路，目的可能係想逼林鄭做啲嘢；又或者肥彭覺得梁振英有機會頂替林鄭，就算梁振英唔做下任特首，依家都係全國政協副主席，老土吓梁振英，搞到佢一身蟻都好。

況且，肥彭呢次含沙射影嘅舉動，仲可以一炮過打晒本港部分精英階層，威逼利誘阻止有能者參選特首。肥彭專登提起香港警察，用意就更加明顯，就係想恐嚇警察高層，要警方喺國安案件上放軟手腳，甚至唔敢做嘢，以保護外國勢力安插喺香港嘅棋子。簡單嚟講，肥彭就係想港府上上下下立即「歸邊」，一係就放棄英籍，一係就要識做，快快手搞亂香港，以求達到為中央政府添煩添亂嘅目標。

鵰，又邊有咁容易射落嚟！話說肥彭一身脂肪，揸筆都驚佢無力，仲想挽弓？挽鞋就有佢份！肥彭最大嘅失算莫過於，香港人身為中華兒女，又點會咁容易畀佢策反呢？香港接軌世界，唔少精英階層之所以有雙重國籍，純粹為咗方便經商或旅遊之類，何況世界大同係現今潮流趨勢，各國人民都追求更緊密嘅交流合作，莫講話土生土長嘅香港人有雙重國籍，查實唔少外國人都有香港永久居民身份，甚至有中國國籍；邊仲有咁多人好似肥彭咁，滿腦子冷戰思維，郁啲啲就話要「非我族類者，趕盡殺絕」。

不過，市民歸市民，官員歸官員！做官自然要效忠於國家人民，地位愈高，愈要開誠布公，尤其梁振英身為副國級，林鄭月娥身為特區首長，心無異志的話，有咩唔怕講呢？無啦啦重申「愛國愛港」就話怕畀人覺得「此地無銀」啫，肥彭都「不辭勞苦」，過晒氣都出嚟搭台做丑角啦，呢啲時候唔一巴醒埋去，仲等咩？愈係私縮，愈叫港人感覺奇怪。難怪唔少專家學者紛紛出嚟呼籲，當局要加強對高級公務員嘅愛國忠誠要求，防止官員假效忠，危害國家安全。

查實肥彭禍害本港咁多年，出招一次比一次陰辣，又點會單純威逼咁簡單。佢呢番話放喺平時嚟講，絕大多數都當佢老人癡呆，唔記得香港早已回歸；但佢專登揀喺本港疫情亂局嚟講，最大後着就係逼唔到官員叛變，都要搞亂整個政壇，試圖製造港府與中央政府之間嘅隔閡，動搖港府官員信心，搞到港府人人自危、紛紛離職，最終港府無論喺施政定抗疫之上，都面臨人手不足。呢種奸計無聊兼幼稚，要擊破話都無咁易；港府何不順應民意，制訂措施，平時就話怕肉麻，家吓咪可以趁機充分表現出愛國愛港之心囉！