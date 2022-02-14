世界視線：制裁俄國代價大　日本將南北受敵

俄羅斯與烏克蘭的戰爭危機愈演愈烈，美國已明言一旦戰爭爆發，將與盟友向俄羅斯揮舞制裁大棒。惟美國的東亞盟友日本，對會否跟從制裁沒有明確表態。畢竟，在南千島群島（日稱北方四島）領土主權爭議解決前，東京會避免過分刺激莫斯科，以免陷入南北同時對抗中國及俄羅斯的困境。

圍繞制裁俄羅斯議題，美國要求與日本商討措施，但日方至今尚未明言如何應對，擔心可能導致停滯不前的日俄領土談判進一步惡化。南千島群島的爭端持續近80年，俄方曾提出歸還齒舞諸島及色丹島的行政權，但日本堅持全部歸還而無法達成一致意見。俄羅斯不肯輕易放棄四島與軍事有關，一旦歸還日本，美國可能透過美日同盟關係，在島上興建軍事設施，威脅俄國海軍太平洋艦隊在鄂霍次克海的核潛艇基地，甚至瓦解俄國的太平洋戰略防禦體系。

領土爭議同時影響日俄和平條約的簽訂，兩國法理上仍是戰爭狀態。在安倍晉三就任日本首相時代，曾一度出現締結和平條約的曙光，但因俄羅斯介入烏克蘭紛爭及吞併克里米亞，令日本加入制裁而未竟全功。岸田文雄拜相後，曾與俄羅斯總統普京通電話，就早日會談達成共識，但烏克蘭局勢再度惡化而未能成事。美國推動北約東擴及建設自由開放印太，令中俄的戰略夥伴關係更密切，日益壓縮日俄的談判空間。

對日本而言，現時不是與俄國鬧翻的最佳時機。日本把防衞重點集中在沖繩等西南島嶼上，並牢牢控制東海進出太平洋的宮古海峽，以備台海戰爭爆發封鎖中國海軍，並迅速支援美台。由於南千島群島仍在俄國手中，因此俄軍艦隊可輕易進出太平洋。假如日本喪失宮古海峽，中國艦隊可以東出太平洋，威脅日本太平洋沿岸地區，屆時中俄將對日本形成夾擊之勢。

為避免南北受敵，日本在是否追隨美國制裁俄國一事上不得不慎重考慮。世上沒有免費午餐，美日同盟既是日本的護身符，亦是緊箍咒。日本在享受美國的防衞保障時需提供相應回報，在美俄交惡中如何處理日俄關係猶如表演走鋼線雜技，必須小心翼翼。