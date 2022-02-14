香港疫情的失控，已經進入崩潰狀態。

政府宣稱確診病例在上周六為1,500多宗，實際可能不止，原因是媒體報道有眾多確診病例一直難以得到政府的收容，甚至置之不理。這不是政府不願，而是依照現時的體制、人手資源力量沒法兼顧。政府也開始不公布源頭不明的案例數目，實際的情況是政府已沒法查究，總的確診數目已開始掌握不到，其中有源頭清楚或不清楚當然不可能證實。

事實上，依政府現時的人力資源條件，一無內地「健康碼」，「安心出行」系統沒有追蹤功能，單靠現時的間接追查方法，電話追蹤，現有1,000名左右的專門人力怎能迅速地確認確診病例，並進行認真詳細的追蹤呢？現時確診的應在公布的1,500多宗以上，相信政府只能應對至多幾百宗有清楚關連關係的，其餘的便只能放棄。但一天放棄，積累沒有查察源頭的案例便大增。積累幾天便會是源頭不明的多於源頭清楚的，甚至連源頭清楚、容易查找的也因數量太大，應付不了而要放棄。

對確診的病例沒法統計，追查、跟蹤的防疫治疫手段便沒法認真執行。不知確診人數，便沒法收容、治療和隔離？沒法追溯源頭便不知哪些是密切接觸者，怎樣可以隔離觀察呢？這兩層的疫病數據都不能絕對掌握，怎樣圍封強制檢測？就算是圍封、檢測，又有多少意義呢？

在疫病散播、病例逾千底下，林鄭政府的防疫治疫體系已無力應付。在這個時候才尋求中央的救援，已失去最好時機。即使中央全力救援，爛攤子不易收拾。一方面給中央一個大難題，疫情失控，挽救多費力量、資源與時間；另一方面，香港廣大市民面對的災情嚴重，傷害極深。即使中央政府全力在一、兩個月內可以挽救，香港社會所受的各種創傷無可估算，恢復不易。而生命健康的損失，不可彌補。失業對個人和家庭的打擊，復原困難，且後遺症嚴重。香港疫情走至今天這一步，可悲可恨。

不過，林鄭體系的崩潰，正可讓中央政府協助李家超重建更有效的體系和措施，減少林鄭等原有既得利益和偏頗政策思想的干擾。以中央的政策指導、資源投入，結合到特區政府改變政策後動員起的資源條件和香港社會的合作，還是可以在一、兩個月裏扭轉疫情，挽救香港。

經此一役，香港社會應該更加清醒了！不可能再迷信殖民地留下的體制了。