末代港督彭定康在英國上議院爆料：歷屆香港特首或其家人、高官包括紀律部隊高層，不少擁有英國護照。彭定康又罵他們是「賣國賊」。

彭定康此舉說明了三點，一是他不打自招地爆出了英國確乎在撤退香港時，以「入英籍、送護照」的方式拉攏和部署了一批「香港精英」在97後繼續為英國服務。二是這個計劃正在破產，彭定康氣急敗壞，且要警告那些尚未暴露的無間道莫當英國的「賣國賊」，英倫手裏是有他們的材料和把柄的。三是香港就要選下屆特首了，彭定康要把水攪渾，製造混亂。

英倫在中英談判香港前途問題達成協議，及1990年拋出給香港50,000個家庭「居英權」時，就在香港行政、立法、司法、政商界、文化教育界和反對派精英中，主動邀請這些未來治港的港人加入英籍，成為效忠「大英帝國」的「自己人」，這個部署是全覆蓋的、深層次的，影響力不止一、兩代人。

也就是說，97後北京實施「港人治港」，不論挑選誰當特首、當高官，大概率會是英國公民，港人治港「港人」是表，「英人」是裏，這個狀況不僅是廣泛的，而且是有深度的，影響長久的，英倫遙控的。中央當然知道這個問題，但「木已成舟」，囿於「港人治港」的格局，一時無從下手，難以改變，這個可悲和危險的狀況已經回答了《東方日報》多次嚴詞質問：97後香港究竟是誰家的天下！

這個「誰家天下」問題，直到中央全面管治權推出、《港區國安法》實施、黑色暴亂平息才「猛回頭」。中央在香港管治領域全覆蓋實現「愛國者治港」原則，以法律手段、政治手段，對此作出一系列的剛性規定，粉碎英倫部署，這令彭定康更加氣急敗壞。於是他又跳了出來，臨近香港選特首，他又把水攪渾，試圖干擾、威懾某些想要轉變「國家效忠」、與英倫劃清界線的香港人。