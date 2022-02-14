今年是特首選舉年，7月1日又是回歸25周年大日子，偏偏遇上新冠疫情大爆發，實在晦氣。是時間上的巧合，還是有人故意添亂？這不是危言聳聽，這年頭任何事情都有可能發生，任何可能性都不能排除。第5波疫情初期只有零星個案，按道理應該不難追蹤和堵截，但奇怪的是，港府似乎一點也不着急，竟然放軟手腳，慢條斯理，導致病毒迅速蔓延，短短幾天就出現幾何級數大爆發。當中實在有太多不合常理之處，不能不令人懷疑，港府到底安的甚麼心？

距離特首選舉只剩一個多月，依然波瀾不興，沒有甚麼動靜，選舉能不能如期舉行，不無疑問。若無法選舉該怎麼辦？政府要不要換屆？7月1日國家領導人要不要來港主持大典？時間已經不多，這些疑問都有待澄清，港府卻詐傻扮懵，不置一詞。難怪有人質疑是不是有人心懷不軌，刻意開門揖疫，破壞選戰和回歸25周年慶典，以達到一拍兩散攬炒香港的目的。

這是陰謀論嗎？未必。不近情者多藏奸，聯想到港府在整個防疫過程中亂象叢生，頻頻出現低級錯誤，而且臨近特首選舉才出現海嘯式大爆發，人們有理由相信這不是偶然，而是必然。堡壘往往從內部攻破，港府管治團隊龍蛇混雜，既有野心家，也有陰謀家，更有無間道，甚麼事不可以發生？

有人要求中央徹查疫情失控原因，追究失職官員，這是應有之義。內地任何地方發生重大疫情，當地父母官必定被問責，香港沒有理由例外。更何況，這波疫情主要是人為因素造成，當中甚至可能涉及政治因素，失職官員不被問責，無以向市民交代。民政事務局局長徐英偉因參加「洪門宴」而被拿來祭旗，難道其他「躺平」的高官可以免責？難道作為政府首腦的林鄭月娥沒有責任？她將內地堅持動態清零稱為「始作俑者」，也許是本身中文水平不濟，也許是真實的內心獨白，她正是躺平的始作俑者。

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。香港問題千頭萬緒，管治亂象層出不窮，歸根究柢還是人的問題。經過新冠疫情的測試，更是將港產官僚的庸碌無能暴露無遺。對此，中央也應負起一定的責任，回歸後4位特首一蟹不如一蟹，說明中央用人不當，一誤再誤。接下來這一位又如何？只能拭目以待。