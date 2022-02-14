阿爺一出手，就知有沒有！政務司司長李家超率團往深圳與內地舉行緊急抗疫會議後，宣布中央政府已答應港府五大請求，包括派內地專家協助做病理排查、協助增加檢測能力、提供快速抗原測試套裝、協助增建隔離設施等。中央原則上接納提出的整體方向，並會充分保障香港的鮮活食物及生活必需品供應。兩地亦同意共同成立專責班子，包括流行病學組及醫療物資組等。在疫情失控、人心惶惶之際，中央終於出手打救，猶如定海神針，香港人終於可以稍稍定下神來。

事實上，特區在庸官胡混下已是危在旦夕，昨日新增確診個案再次突破1,300宗，中央出手必須要快。儘管李家超一再強調不計劃封城，但是網上謠言滿天飛，有報道指政府正研究在全港18區逐區圍封強檢最少5日，當然又惹起一片恐慌，超市再次出現搶購囤糧潮。最不堪的是，在林鄭政府無能抗疫之下，連發放資訊都一片混亂，單是進入商場是否必須掃描「安心出行」已令人無所適從。林鄭月娥當日表明上周四將包括商場在內新增為表列處所，進入必須掃描「安心出行」，否則罰款一萬元。卻原來有關措施實施日期是本月24日，連同「疫苗通行證」一併生效，但很多市民並不知情，昨日有傳太古城堆滿進入商場的人爭相掃描的畫面。

抗疫已經超過兩年，林鄭堅持不成立跨部門最高指揮中心，堅持任由部門各自為政，發放消息混亂，毫無執行力可言，結果就連早前圍封葵涌邨都一塌糊塗，既無人送飯，更無人清理垃圾。倘中央屬意逐區圍封，港府必須摒棄一直以來的一盤散沙作風，必須跨部門全力配合。在阿爺出手下，市民有信心香港終能戰勝疫情，但大前提是政府不要再陽奉陰違，專家不要再互相拆台。