2019年的反修例風波，距今已有兩年多，很多「黃營」中人仍然深深不忿，惱恨京港政府為何不聽民意，為何拒絕「五大訴求」，為何不容許他們「煲底見」。

所謂「牢騷太盛防腸斷」，老是抱怨，對身體不好，筆者不妨做好心，教他們換個角度想問題。我們假設反對派當日抗爭成功了，特首下了台，實現了普選，香港由禮賓府、立法會到區議會，全部由泛民主派說了算。要是這樣，今天的香港將變成甚麼樣子？讓我告訴你，很可能已變成了死港、臭港。

原因很簡單，反對派上台之後，施政要聽從民意是嗎？那倒好，1月份民主黨發表民調，顯示有65%的受訪者認為應該與新冠病毒共存，再加上泛民的後台老闆美、英兩國，都力主打破防疫禁令，既是如此，香港最遲在上月便會門戶洞開。

根據美國大學的研究，全面開放禁疫令，社會上將有半數人會感染病毒。香港750萬人口，一半就是375萬。染疫者之中，假設重病者只有1%，死亡率0.1%，就代表香港最少有3.75萬人要住院，3,750人要死亡。

泛民政府固然可以效法西方國家，病死的人就當是自然淘汰，幾千條人命捨掉算了，但是還有3萬多個重病者，要插喉、要用呼吸機，這又如何處理呢？香港有這麼多病床嗎？難不成將病床排到彌敦道上？祖國不會離棄香港人，此地有難，中央政府定然會施以援手。不過，你可別忘了，這時候是泛民執政，他們矢志要「去大陸化」，內地的醫護來港救援？那怎麼可以。立法會內的戴耀廷、黃之鋒之流，一定會極力反對，議案最終不獲通過。到時候，香港因為失救而死的人，一天一天在增加……