新冠確診個案迭創新高，港官除了不斷吟誦「打針打針打針」，就是瘋狂收緊社交距離措施，招數愈來愈辣，迹近上癮沉溺。問題是，近日的確診個案動輒逾千宗，正正就是上述廢招的結果，「疫苗通行證」還未正式實施，港官已然大大出糗，與其斬腳趾避沙蟲，呼籲市民減少外出，不如認真審視政策，即使為要保住面子不肯改弦易轍，至少也應作出微調。有政府專家顧問日前提出可考慮輕症患者居家治療，騰出隔離設施用作保護未受感染的高危群組，進行「逆向隔離」。這種逆向操作的思維值得借鑑，但施行的地方不是隔離設施，而是疫苗通行證。

根據當局針史密冚前所發放的資訊，打了兩針也好，3針也罷，照樣中疫的例子比比皆是，3針者出現「無症狀感染」的情況，比率驚人，個案編號12779、13023、13060、13061等不能盡錄，既然已針人士播疫能力早有國泰空少望月樓群組供各界以正視聽，港官與專家們仍死抱藥廠餵給各界的報告，以及隔山買牛的外國數據，也不肯看看每天在香港發生在你我身邊的事實，這好比有人覺得自己「天堂有位」，又或在記者會執意要除下口罩發表講話，即使被質疑仍強調做法有必要，說好聽點，這是他們的信仰自由，說白一點，這是盡信書實太傻豬。

非常時期要用非常手段，借用專家的「逆向」思維，限制已針人士進入表列處所，短則數周，長則一月，那麼衞生署署長林文健之前說的「有一些人本身已接種疫苗，可能病徵不會顯露，可能病毒量亦不會那麼高，亦因此避過了檢測，故此其他隱形傳播鏈亦會存在」的情況，可以絕迹。怕只怕有如哥白尼提出日心說，在當時實太超前衞了，同代人消化不來，只有時間和伽利略才是他的知音。