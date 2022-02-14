本港疫情失控，政府抗疫進退失據。面對確診市民急增，隔離設施和病床不足，難以負荷，當局只能退而求其次讓密切接觸者居家隔離，大批患者在家等候多日仍未獲送院治療，情況等同「居家治療」，衞生部門安排及訊息發放混亂，藥物派發零支援，搞到市民怨聲載道。

筆者早前已在本欄提醒當局，必須做好居家隔離的支援，讓在家檢疫者獲得適切的協助，同時降低疫情於住宅大廈爆發的風險。上周「居安抗疫」計劃實施後，民政事務總署立即作出配合，設立100條24小時熱線服務，處理居家檢疫人士的查詢和記錄所需援助，然後將個案轉介相關部門跟進，這對協助有關人士有一定的作用。

不過，面對龐大的地區求助個案，單靠民政部門並不足夠，整個政府和公務員團隊都應該動起來，及時增加人手，優化熱線服務及支援工作，例如可與各義工組織、地區團體合作，盡快成立外展支援隊，加強後勤支援，更到位地協助在家隔離者。

筆者近日收到不少求助個案，情況令人難以置信，包括有住戶確診後等足6天仍未獲送院治療；當小朋友身體不適，直接到醫院求診竟被勸回家，最終一家5口全部確診，被困在家中，沒有任何藥物的支援。這些個案只是冰山一角，隨着個案海嘯式上升，同類情況只會愈演愈烈。

當務之急，政府除了要盡快請求中央政府，協助再次在本港興建方艙醫院，大幅提升本港的接收患者能力，把患者從社區中隔離，還要為居家檢疫者提供清晰的指引，包括密切接觸者同患者一齊隔離有何要注意？若出現病徵或初步確診該如何做？而衞生部門或醫管局，最低限度亦要透過地區支援隊向患者提供基本的藥物，勿讓居家檢疫者人心惶惶。