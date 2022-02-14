2019年的反對《逃犯條例》修訂變成「反送中」，幾十萬人上街，及後又升級為黑色暴亂，變成要顛覆「親共現政權」的港版「顏色革命」，其思想根源就是恐共仇共反共，反對「親共政權」、反對「赤化」，是赤裸裸的由意識形態到政治手段、政治口號和政治目的，都是希望達到把香港從中國分裂出去，實現「港獨」。這場黑色暴亂的形成是冰凍三尺，非一日之寒，完全是過去30年「六四」的洗腦結果，「平反六四」、「結束一黨專政」的口號，催眠港人站在中國執政黨——共產黨的對立面，成為潮流。

如果說這惡果是港英殖民統治種下，為甚麼回歸廿多年卻沒有清洗、消毒、剷除，反而讓這個毒果不斷壯大發展，毒害一代又一代的年輕人？黑色暴亂被捕者中絕大多數是年輕人及學生，便充分說明特區政府成立之後沒有「去殖化」、沒有進行國民教育，令年輕一代自小便種下對共產黨種種的懷疑和恐懼心理，所以香港政治力量長期「六四比」劣勢的形成，首先要問特區政府和愛國陣營及議員自己認真努力過嗎？

遠的例子也不用費力去找，就以本月3日是中共在香港淪陷初期由港人曾生組織東江縱隊港九獨立大隊成立80周年的大日子，卻冷冷清清，便可說明一切。東縱是香港3年零8個月淪陷期內唯一一支抗日部隊，打擊日軍及漢奸，拯救港人，成功搶救800多位滯港的全國文化精英和民主人士，配合盟軍提供日軍情報，成功搶救8名盟軍飛行員，大小作戰千百次，在西貢建立根據地，設秘密電台與延安聯繫，115名烈士英勇犧牲。可是80周年大日子，特區政府卻像沒事發生，不慶祝、不紀念，難怪港人與中共的情感這樣疏離，甚至恐共反共了。