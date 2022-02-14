本港每日逾千宗新冠肺炎確診，第5波疫情令港府束手無策，庸官抗疫廢到不行了，尤其係醫療系統癱瘓，市民一旦不幸染疫，竟然叫天不應，叫地不靈，嗰種苦況，聞者心酸，見者閉翳！各位，專家仲話，3月疫情才是最高峰，如果收緊措施後仍然冇效果，就要將疫苗通行證擴展至公共交通，再冇成效就要封城！

喂！依家未到最高峰，成個香江已充滿悲情和恐慌！火冷燈稀雨露下，日日圍封幾乎區區強檢，病毒污水無處不在，之前圍封鮮有揪到病例，依家圍親必揪到十宗八宗確診，都真係人心惶惶！

講真，此時此刻，老朽連晨早飲茶都戒埋，風聲鶴唳，草木皆兵；再講吖，即使唔係中招，萬一「安心出行」彈出通知，你估真係「唔檢測唔知腳骨力好」咩？寒風細雨紛飛下，排三五七個鐘頭，老朽已非當年追風之少年，年老體弱，恐怕唔病都排隊企到病也！是以每朝買完《東方日報》，打包早點就回陋居！睇見啲酒樓排隊結業，就知苛政摧殘百業敝，又唔知幾多基層飯碗被打爛咯！

庸官口講堅持「動態清零」，實際衰過躺平！不是嗎？本報接獲多宗市民求助，其中有老幼孕婦染疫未獲送院；李女士一家五口中招多時，依然無法送院，佢哋多次致電政府部門，卻無人接聽，求助無門下只好打電話給東方！

呢，多間老人院爆疫淪陷，深水埗溫暖護老院早前有4名院友確診，其中一人不治。期間有10名職員報稱發燒及喉嚨痛，佢哋被困護老院多日仍未獲安排送走隔離，亦冇物資支援，職員除咗憤怒，就係無奈：「剩低我哋喺度等死咩！」果然香港人被隻「娥」折磨，而澳門信「誠」享安寧？風水輪流轉，祈求中央派員撲火成功，港人有口安樂茶飯。