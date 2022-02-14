第5波疫情來勢洶洶，本港防疫控疫措施雖已一再加辣，卻仍是束手無策，確診個案迭飆新高，醫療體系更瀕臨「爆煲」，只是一個農曆新年假期，便由準備恢復「通關」的樂觀，急墮不排除「封城」的谷底，令人扼腕省思。畢竟，香港抗疫已逾兩年，有經驗有成績，更有標準作業流程，為何如今竟落得政策「離地」、準備不足、應變乏力、「自由Vs抗疫」的境況？責任在誰？出路在哪？

確診個案日增逾千、疫情遠未見頂、抗疫政策資源樽頸極限，再加上控疫準備不足、安排混亂，以及決策和執行亂象叢生，令公營醫療系統被極限加壓，控疫防線瀕臨崩潰，加上「反中亂港」者攛唆，挑動社會恐慌情緒，令防疫抗疫工作重回意識形態廝拚的窠臼。

必須說，直到第5波爆發前，疫情都在可控範圍，無論發病和死亡個案的數字相對偏低，即使是近日的大爆發亦談不上「瀕臨失控」；但同比其他「動態清零」地區，則肯定是非常失敗，特別是日增病例從兩位數字暴增到逾1,500宗，變種病毒亦從由外地輸入到全港散播且多是源頭不明，反映香港已被病毒擊敗。香港能否敗部復活？未來能否重新恢復社會凝聚互信、恢復對政府和體制的信任、恢復對未來前途的信心？

第一，防疫抗疫關乎國安民安，是對特區管治能力的重大考題，更是政府不能迴避的管治責任。面對病毒變種不斷，外來傳入的「破洞」未堵，特區政府絕不能心存僥倖，更不容瞻前顧後、左搖右擺，而應採取一切辦法，拿出具體措施，令市民看到、感受到政府防疫抗疫堵疫的決心、能力和擔當，果斷地以「維穩抗疫」的心態和全局觀念去重整指揮系統，加強統籌協調，改變自以為是和官僚化的治理作風。

第二，面對惡劣現狀，政府需以保障市民健康安全為首要考慮，並要做到快、準、細，以及配套到位行先、各部門同步行動，再以前瞻視角去評估和布置，搶在病毒不斷擴散之前，而不是跟在疫爆「補鑊」之後，及早斷截傳播鏈，盡快遏抑疫情，拆除任何可能威脅民生福祉和全民健康安全的「未爆彈」。

第三，作為行政主導體制，面對抗疫失敗，政府難辭其咎，但簡單地完全歸責港府也不盡公平，社會各界也有責任，因所謂的「動態清零」與「與病毒共存」的爭拗，根本原因在於有人在「西方基因」的催動下，刻意借抗疫扭曲為中西制度與意識形態之爭。所謂一葉知秋，今次其實是一次政治大考驗，政府能否承擔「一國兩制」戰略轉型的重任？能否推動「一國」與「兩制」的互動共融同進？是更融入國家還是更遠離國家？

第四，中央多個部委與特區政府及粵深當局緊急開會，研究制訂支持香港疫情防控的政策措施，反映經此一「疫」，粵港深共融共進新時代正式啟動。