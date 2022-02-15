功夫茶：敷衍塞責拒道歉　廢官勢必再造孽

俗語有話︰「錯就要認，打就企定！」不過咁，香港係文明社會，又點會郁啲就喊打喊殺呢？除咗極少數人喜歡欺凌弱小之外，絕大部分港人都熱愛和平。話分兩頭，唔打又唔代表唔使認錯噃！小朋友都識，犯咗錯，講句「對唔住」真係最基本啦！偏偏有啲廢官自命不凡，活咗大半輩子，連一句道歉都講唔出，大庭廣眾之下喺度東拉西扯；若然話係死要面子呢，查實咁樣先係最丟架！

嗱！講緊嘅就係勞福局局長羅致光啦，佢在位咁多年，港府扶貧不力，打工仔愈做愈燶，長者老無所依，呢啲暫時唔同佢計住。之但係因為社會福利署監管不力，搞到童樂居驚變「童虐居」羅局長好明顯係責無旁貸！眼見數十名毫無反抗能力嘅無辜幼兒，明明需要被關愛，反而長期遭受虐待，全港市民都一腔怒火。平息民怨、回應民意係官員嘅責任，之不過尋日有議員睇唔過眼，再次追問羅局長肯唔肯為虐兒事件道歉嗰陣，佢都只係承認當局以往監管不足、警覺性低，點都唔肯Say Sorry，無疑係喺市民嘅怒火上，再添一分熱油。

雖則話「道歉有用，仲要警察做乜」，之但係只要高官真誠道歉，即使只有寥寥數字，意義同樣非凡。古語有云︰「人非聖賢，孰能無過；過而能改，善莫大焉。」假如話認錯係第一步，咁道歉就肯定係第二步。咁先可以展現出誠意同端正態度，尋求受害者嘅諒解，平息旁觀者嘅憤怒，化解港府與社會之間嘅分歧同隔閡，重建彼此信任。歷史上，道歉後重歸於好嘅例子多不勝數，諸如二戰後嘅德國喺道歉後，迅速與歐洲各國推進關係；相反，拒絕道歉導致積怨日深嘅例子都有，最貼切莫過於二戰後嘅日本政府，至今仲係亞洲人民心中嘅一條刺。

查實有啲道理顯淺易明，號稱智商爆棚嘅羅局長又點會唔知。喺議員多番追問之下，佢依然扮晒聽唔到，講到底就係唔認為自己有錯咁解。坦白講，羅局長可能認為自己既非施虐者，又唔係直接負責監管童樂居個位，要認錯都係下屬嘅事，邊輪到自己。但所謂「上樑不正下樑歪」，高官就係太習慣一層推一層，民怨先會沸騰，中下層公務員先會覺得吃力不討好，前線工作者先會覺得「有功佢拎，有鑊我孭」。

最令人擔憂嘅，係在位者「意見接受，態度照舊」。民怨未平息，道歉又唔識，就算港府強行推動改革，措施一層一層咁壓落去，最終咪又係搞到前線工作者壓力爆煲，繼而將怒火燒落市民度。坊間唔少人咬定內地係威權政府，但講真，每每出現天災人禍，地方領導出嚟鞠躬道歉真係好等閒；反觀港府，成班官員自以為高人一等，將自身凌駕於市民之上，自稱「公僕」不過笑話；咁嘅高官竟然掌管緊全港市民嘅福祉利益喎，試問港人又點會好受呢？