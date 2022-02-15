世界視線：印尼燒錢圖擴軍　美法搶戰機訂單

繼阿聯酋後，印尼成為美國及法國爭奪的戰機外銷市場。法國與印尼簽訂疾風戰機合約後，美國隨即宣布批准出售F15ID戰機，反映美法即使同為盟友，在軍售市場上存在激烈競爭。自從澳洲潛艇風波後，法國加強在全球軍火銷售，以報回一箭之仇。隨着南海形勢風起雲湧，掀起一場軍備競賽，印尼自然不甘落後。

印尼共訂購42架疾風戰機，總值81億美元（約632億港元），成為繼希臘、克羅地亞及阿聯酋後，短短一年內第4個採購疾風戰機的國家，亦將成為全球第8個疾風戰機使用國。首批6架將於未來數月交付，餘下36架將於年底或明年交付。美國出售36架F15ID，連同裝備及支援總值139億美元（約1,084億港元）。F15ID以F15EX為基礎，後者雖未大批列裝美國空軍，但已有兩款衍生型號，分別是卡塔爾及印尼。

阿聯酋早前放棄採購F35，改買疾風戰機，令美國失去一大訂單。美國選擇在法國、印尼簽署協議後宣布軍售消息，大有較勁意味。中美在南海軍事角力升級，牽動周邊國家提升國防實力，澳洲72架F35已交付44架，新加坡將獲得12架F35，泰國亦計劃購買8架F35。對於由1.7萬個島嶼組成的印尼而言，廣袤空域的防禦亟需增強。至於為何不購買F35，關鍵原因應與維護保養成本高昂有關。為了未來兩年建成一支有50艘水面艦艇的海軍，印尼需要平衡預算。

以合約價格而言，疾風戰機比F15ID數量多出6架，但便宜近58億美元（約452億港元）。當然，F15ID的價格有調整空間，需美國國會同意及印尼與波音簽署發價書後才能敲定。即使印尼空軍退役部分美製F16戰機，購買F15ID可延續與美國空軍的合作。畢竟，美國在太平洋地區的軍力投射及軍事實力，仍在法國之上。

印尼近年大力推動對外軍購，計劃未來20年動用1,250億美元（約9,754億港元）購買海空裝備，打算成為東南亞數一數二的軍事強國。雅加達龐大的武器需求令國際軍火商目不轉睛，但可能觸動有海域劃界糾紛的澳洲緊張神經。