正論：專組抗疫大陣仗　最怕又慘淡收場

疫情高處未算高，單日確診數字突破二千大關，又錄得約4,500宗初步個案，恐怕今日公布又是新高，會否如專家所預料每日過萬宗，看來雖未中亦不遠，本港個案已經超過25,000宗，每300人有一個中招，第5波疫情本地感染個案，超越前4波疫情感染人數總和，政府這個時候才來大動作設立專組抗疫，令人不禁問，鼠年要做的事，為何要等到虎年？

亡羊補牢，更加不容出錯，可是桐油埕始終都是裝桐油，未見其效，單是訊息公布已經是亂糟糟。政務司司長李家超上周六召開記者會交代與內地應對疫情的「對接」工作及指明各局長分工，但政府在周日深夜發出新聞稿，指特首林鄭月娥召開內部高層會議，再敲定5個工作小組名單，版本與李家超不同，加入食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸和商務及經濟發展局局長邱騰華，而在李公布名單中的保安局局長鄧炳強則榜上無名。

兩日兩份名單，究竟哪個才是最終版本，市民還未了解分工，又來一個新名單，難免「消化不良」，感覺訊息混亂，林鄭有必要這樣急發出另一個名單？而且又深夜才公布，最近政府奇怪地都是喜歡摸黑發新聞稿，把傳媒殺個措手不及，市民在夢中又如何第一時間知道這些重大消息？平常辦事慢條斯理，發新聞稿卻爭分奪秒，如果真的重視，為何不親自召開記者會交代，總之做法疑點重重，令人質疑政府內部出現不和，不是分工，而是「邀功」。

是否因為管治團隊不夠團結，出現內鬥或內耗，事倍功半？抗疫屢次功敗垂成，市民怨氣日深，對管治團隊漸漸零容忍，不斷針對高官的言行發炮。林鄭月娥與李家超自說自話，林鄭在司長與內地開會後卻又改變抗疫分工，本來是拍檔卻不對嘴，不單止顯示溝通出現問題，更有可能是貌合神離，上令不下達，隨時引致管治危機，當年董建華與陳方安生這對組合，實在前車可鑑。公眾既然有這種疑慮，政府應該解說清楚，勿重蹈修例事件解說不力的後果，庸人自擾，庸官擾人，大事幹不成，小事辦不好，連發官樣文章也出亂子，林鄭作為特區之首，要承受公眾質疑，與人無尤。

中央終於出手，提供技術及資源支援，然而仍不派專組巡視監察，撤換抗疫失職的官員，始終還是治標不治本。要來的始終要來，要走的卻賴死不走，管治團隊錯漏百出，廢官抗疫當然先招疫魔入關，沒有僥倖可言，現在才大爆發只是市民堅守城池，戴口罩不懈，但靠民間努力頂不了多久，再鋒利的刀都有生銹的一日，也難怪香港人兩年後出現抗疫疲勞，不能把責任卸給市民，問責當然是一眾高官。

陳肇始為千夫所指，陳帆一無是處，竟然可以留任到任期完結，也是特區一場劫數，如果7月後有得留低，繼續領軍抗疫，大家認為疫情今年內有完結的一天嗎？雷聲大，雨點小，專組有雙陳兩個廢官局長，大家不必抱太大期望，特區一日不換人，一日難有作為。