很有趣，政務司司長李家超赴深圳與內地官員開會，返港之後公布與內地合作小組的官員分工，應反映與內地商討的結果。一日之後近午夜時，特首林鄭月娥公布5個小組的另一套人事安排，沒有提及李家超的統籌，也排除了保安局局長鄧炳強。

這是甚麼原因呢？是原來的安排有欠妥善，李家超也不應擔任統籌領導？抑或是特首要表示她大權在握，一切政事要由她而出？李家超是在與內地開會之後決定，林鄭的改變是否與內地政府商量才決定？是否又如中央邀請她出席冬奧那樣，她一口拒絕？她是堅持兩制，不理會一國，寧作兩制的特首，不作一國的特首？

這些疑問無法可立即找到答案，也難向特區政府或中央政府查問，只能待形勢演變的結果才可猜度答案，或者甚至是事後亦無法確定究竟哪個才是答案。

小民難干預國家大政，如林鄭特首與中央的關係，至多只能靜觀其變。下屆特首選舉的提名期將近，或許可從中看到一些端倪。小民最關心的應是香港現時的防疫治疫。李家超在深圳開會回來，得到中央政府和廣東省、深圳市的承諾，全力支持香港。但香港的問題，不只是人力物資不足，而是政策措施不適合，指揮管理不完善。若深圳開會之後，內地人力物資來港，香港的政策、管理還是如前一樣不作改變，會有效果嗎？林鄭公開說她不明白動態清零的動態何解，此所以她主持下的香港防疫治疫一直以來達不到動態清零。因此，不能動態，也不能清零。香港疫情失控，每天病例逾千宗。

今次在李家超赴深圳開會的一天後，林鄭又出來主持大局，安排與內地協調的人事，否決李家超已公布的安排，當然是特首的權大於政務司司長，可讓她主持與內地合作，不懂動態清零的政策措施，又怎樣可與廣東省和深圳市在香港進行動態清零呢？政策與管理不改，悉依原有的做法，只用多些人手物資，結果會怎樣呢？

林鄭月娥的「好打得」，不是用在防疫治疫，或兩年多前應對付黑暴，而只是用來維護她的特首權力，這會是她個人以及香港社會雙輸的悲哀。

讓林鄭繼續主持大局，若每天病例上升至一萬宗，長者與兒童死者增加，她會否便有可能引咎辭職？可是，每天病患過千甚至過萬，香港社會損失多少，以及人命健康的損失，她可抵償嗎？