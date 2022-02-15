大陸這些年應對台海形勢和國際鬥爭形勢加大了反台獨、反分裂國家的力度，作好了武統的充分準備，統一時間表雖未透露，但連串動作顯示為期不遠矣。儘管如此，大陸還是不放棄盡可能和平統一，盡最大的努力爭取和平統一，這樣做對大陸好，對台灣好，對中華民族的復興大業好，對區域和平、世界和平好。

不過，大家也看到，這種努力恐怕是一廂情願。美國和台灣朝野及所謂「主流民意」都反對和平統一，台獨頑固勢力寧肯「攬炒」、「玉石俱焚」，也要拒絕和平統一。日前，全國政協主席汪洋與國民黨前主席洪秀柱會面時說，在堅持「一中原則」與「九二共識」基礎上，願與台灣展開「民主協商」，尋求社會共識。

這番話是對國民黨、洪秀柱講的，也是講給民進黨、蔡英文當局聽的。台灣陸委會立刻回應，說是中共當局以欺騙本質的「民主協商」，企圖達成所謂「一國兩制台灣方案」目標，消滅「中華民國」台灣，台灣堅決反對。陸委會還警告，台灣各界進行兩岸交流時，應留意北京統戰分化操作，切勿配合對岸云云。

台灣當局這麼嘴硬的回應，只能讓人覺得台獨死期將至還完全不知，還要繼續囂張，不知今夕何夕、不知台灣這些年的「抗中謀獨」的鬧騰已經多麼危險、不知大陸已經多麼憤怒！台灣當局一直非常害怕大陸的和平統一主張、害怕「一國兩制」的方針、害怕中共的統戰、害怕「民主協商」，從而要「堅決反對」、「絕不讓中共陰謀得逞」……

他們也不想想，「和統」比「武統」更可怕嗎？「統戰」比「武戰」更可怕嗎？「民主協商」比「解放台灣」更可怕嗎？屆時他們這夥人成了大陸捉拿的戰犯、成了「頑固台獨分子」被終身追責不可怕嗎？現在的問題是，不管他們怎麼想，不管他們怕甚麼、不怕甚麼，選擇權就要失去，大陸不會再給他們多少時間囂張下去也。