百足之蟲，死而不僵，末代港督彭定康離任將近25年，香港事務早已與他無關，但其陰魂不散，經常出來指指點點。日前他又大放厥詞，指歷屆香港特首或家人皆持有外國護照，猶如「叛徒」。這豈止是多管閒事，分明是挑撥離間，企圖攪渾特首選舉的池水。

《基本法》明文規定，特首及主要官員不能擁有外國居留權，所以，即使本來持有外國護照，也應該早就放棄了。肥彭到底是真不知還是假不知？他除了將矛頭對準歷屆特首，還特別提到紀律部隊包括警隊內亦有不少人持有雙重國籍，一聽就知不懷好意。沒錯，不少高級公務員確實持有雙重國籍，這是歷史遺留下來的問題，而始作俑者恰恰是英國。當年港英政府為了分化港人，在撤退前給予5萬個家庭居英權，這正是不少公務員擁有雙重國籍的主要原因。

至於說到「叛徒」，英國政府更是幕後最大黑手。他們當年在各個領域遍布暗樁和無間道，成為回歸後亂象不絕的主要根源。這些暗樁和無間道不正是肥彭口中的「叛徒」嗎？他倒是提醒了北京，回歸將近25年了，該是替香港清理門戶的時候了，即使不能一刀切禁止所有公務員持有雙重國籍，起碼也應該檢討高官及其家人擁有外國護照的情況吧？尤其是署長和常務秘書長級別的官員，如果至今仍擁有外國護照，其效忠對象就不能不令人懷疑。

說來實在可笑，英國本身問題多多，日益衰落，脫歐後更是日暮途窮，自顧不暇，而肥彭之流還有閒心插手香港事務，真可謂不自量力。作為曾經的世界霸主，英國早已不復當年勇，如今只能淪為美國跟班，而倫敦的所謂精英們依然不肯放下傲慢姿態，還在裝腔作勢，以致醜態百出。正如年老色衰的妓女還要濃妝艷抹，搔首弄姿，簡直令人作嘔。有人將英國稱為聯合國「五常之恥」，可謂恰如其分。

最近中國與阿根廷建立新的戰略夥伴關係，並重申在馬維納斯群島（英稱福克蘭群島）問題上對阿根廷的支持。英國政客氣急敗壞，要求中方尊重英方主權。其實，中國只是以其人之道還治其身而已，英國肆意插手香港、台灣乃至新疆問題，為何中國不能支持阿根廷？你不尊重我的主權，我為甚麼要尊重你的主權？何況馬島是英國以武力搶奪得來，壓根兒不是其領土。