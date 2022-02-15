昨日本欄寫「阿爺出手 香港得救」，是疫情下全港小市民的最大願望，但大前提是政府不能各自為政，陽奉陰違。可惜種種迹象顯示，筆者可能不幸而言中，事情再次朝謎一樣的方向發展，香港能否走出疫境，令人無法樂觀。

中央日前急召政務司司長李家超率領官員北上深圳舉行抗疫會議，當晚李家超甫回港即向公眾交代，中央已答應港府五大請求，包括派內地專家協助做病理排查、協助增加檢測能力、提供快速抗原測試套裝、協助增建隔離設施等，總算令徬徨無助的香港人稍稍定下心來。然而事隔一晚形勢再起變化，港府前晚發新聞稿，指林鄭召開內部高層會議後，由她再「敲定」5個工作小組的「特區政府召集人」名單，分工與李家超所講的不同，發展局局長黃偉綸和商經局局長邱騰華加入統籌工作，原本負責人員及物資通關安排的保安局局長鄧炳強不在5名「召集人」中。至於李家超未提及分工的食衞局局長陳肇始則負責流行病學專家工作小組等。

這意味甚麼？意味有人不忿被指遭架空，抗疫大權旁落，因此大唱反調，原本不為中央待見的AO官僚又被安插入局，反而被中央看重的武官如鄧炳強則被一腳踢開。問題是，AO靠得住，豬乸會上樹，香港又怎會淪落到今日光景？疫情一起，這些尊貴的AO不是要求在家工作，就是只知按本子辦事，完全沒有將抗疫視同戰爭來打，做事慢十拍，終於導致香江哀鴻遍野。中央顯然看到問題所在才改弦更張，詎料再遇阻滯，有人擺明從中作梗，明頂暗抗，疫情到底如何收科，思之令人惴惴不安。日前肥彭突然點名林鄭及其家人有居英權，是叛徒。空穴來風未必無因，看林鄭做事，她究竟是哪一國的叛徒，耐人尋味。