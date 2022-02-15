過去兩年，新冠肺炎疫情蔓延全世界，遍地哀鴻，香港卻是相對平靜，不少港人甚至覺得，疫情只像是電視新聞的內容，而非及身之事。然而今波疫情不同，真讓人有殺到跟前的感覺。筆者身邊有朋友染疫了，我常聽的一個電台廣播劇也要暫停，因為劇中的靈魂人物染疫，全劇成員正接受家居隔離。如今的香港市面，儼然一片風聲鶴唳。

我們面對惡劣環境，就要多從好的方向想，以保持樂觀態度。想想香港其實已經算幸運，在新冠原始病毒和變種Delta病毒的階段，此地嚴防死守，因而失陷不多。早期的病毒殺傷力大，致死的比率高，那時候如果像今天一樣，每日有超過1,000個港人染疫，累積下來，真不知要奪去多少條性命，造成多少個重症患者。

如果香港像美國一般，在疫情爆發初期便全面失守，任由病毒肆虐，美利堅至今因染疫而死的人，已有90多萬，按人口比例計算，就等於香港超過兩萬人。幸而香港初期基本上能夠力保不失，今天已到了變種病毒Omicron主導的時期。新病毒較之以往，殺傷力已略為減弱，更重要的是，大部分市民已經接種疫苗，身上有抗體。

2020年的大部分時間，疫苗尚未研發出來，當時全球多處地方的染疫者，只能靠自身的抵抗力與病毒作戰，因而導致死者纍纍。香港頗大程度上避過了那一劫，面對今天的Omicron，我們大多數人可以靠體內注射的疫苗與病毒抗衡，能夠披甲護身，這場仗就容易打多了。

況且，香港背後有祖國的支持，要甚麼有甚麼，全無後顧之憂。所以，我們只要多從正面的方向想，在疫境之下，心情自然能夠保持舒泰。