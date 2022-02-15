在美國不斷賣力叫囂渲染下，俄羅斯入侵烏克蘭之說愈發變得三人成虎，美國、英國、德國、澳洲、意大利、以色列、荷蘭及日本等呼籲國民離開，部分國家甚至疏散駐當地外交人員及其家眷。諷刺的是，烏國總統澤連斯基表示並未看到西方有任何確鑿的證據，證明烏克蘭即將被入侵。這麼一說，烏克蘭的處境便危險了，說不定有人會再加多兩錢肉緊，索性將生米煮成熟飯。

美媒日前報道普京已決定揮軍入侵烏克蘭，時間定於本周內。先不說普京乃情報機構出身，他領導下的政府會不會那麼窩囊廢，輕易讓美國人刺探機密，單是美國早前撤兵阿富汗，美國情報機構在估算塔利班重掌政權所需時日一事上，已盡顯錯得離譜，美國傳媒難道會比情報機構掌握更多國際外交層面的機密？抑或只不過是繼月初「直播：俄羅斯入侵了烏克蘭」的所謂不慎誤報後，美媒又一次的搶眼球早洩鬧劇？美國何以總是如此皇帝不急太監急呢？

《孫子兵法》有云：「兵者，詭道也。」戰爭的兇險並不在殺敵一刻，而是早在點燃戰事導火線那根火柴之前。俄羅斯早前將駐烏克蘭外交官作出「優化人員配置」，理由是「基輔政權或第三國可能採取的挑釁行為」，「第三國」是何所指，實在不必煞有介事地要點燃火柴後才看得清楚吧？

俄羅斯國防部日前表示，在俄羅斯東部約7,500公里領海內，發現一艘美國海軍潛艇。說不定有太監潛到水底欲尋找自己那根濕柴吧，別人眼中的是非根，對他來說可是命根、寶貝。

猶記起數年前一些黃人，觀看一齣由美國、英國及烏克蘭聯合製作，關於烏克蘭的紀錄片時，情緒失控喊苦喊忽，現在烏國被美國指正身處險境，他們竟毫無表示，烏克蘭又豈止被美國消費呢。