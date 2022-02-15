本港疫情嚴峻，超過40間院舍爆疫。近日出現多宗死亡個案，多數是沒有接種疫苗的長者，以及一名4歲男童，均是高危群組。要保護他們，政府須多管齊下加強長者和小朋友接種疫苗的工作，解決人手短板，開拓更多便民利民的接種渠道，讓香港盡早達致九成接種率。

現時疫苗接種有兩大問題要解決，一是長者和兒童接種率偏低，目前約有6萬名長者在安老院舍居住，只有22%有打第一針，全港80歲以上長者第一針接種率亦只得34%；5至11歲兒童的接種率更低至約6%。當局已降低科興接種年齡下限至3歲，為了保護自己的健康，為了家人，市民應更積極接種疫苗，尤其是鼓勵小朋友、長者一齊打針。

其次是欠缺人手，疫苗接種難預約，即使想打針都打不到。筆者接獲不少市民求助，稱難為子女預約打針，並查詢學校有無安排為學生接種疫苗。勞福局局長羅致光日前透露，正有約4,000名院舍長者等待疫苗外展隊上門打針，但苦無醫護人手；不少社區疫苗中心未來一個月的預約名額均爆滿，每日已超額為市民打針。

為解決上述問題，筆者建議當局加強統籌，盡快重啟學校疫苗接種計劃，立即與學校團隊聯繫，安排外展接種隊到學校服務，為有需要的學童打針；政府要在各區特別是疫情重災區增設疫苗中心，增加長者即日籌的數量，延長接種中心的服務時間，讓市民更易打針，甚至考慮在進行圍封強檢時，同時為居民接種疫苗。抗疫是現時的頭等大事，當局應呼籲及安排更多私家醫生及診所投入接種疫苗計劃，盡量讓長者及幼兒優先接種；為提升安老院舍及長者的接種率，政府可鎖定目標，展開為期一至兩周的接種疫苗計劃，動員私家醫護人手推行。