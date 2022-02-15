明天立法會大會若先討論林鄭去年10月發表的本屆政府最後一份施政報告，將是立法會歷史上最廢和最脫離民情的安排。

為甚麼最廢？首先，本屆政府只餘4個半月壽命。其次，下屆特首下月27日產生，7月1日後所有施政自然按新任政府的施政綱領去做，一份4個半月壽命的「貼金帳」值得花時間討論嗎？

再者，當前疫情海嘯，中招人數幾何級數上升，確診者被滯留家中叫天不應叫地不聞，公營醫院爆煲癱瘓，市民被火燒眉毛惶恐絕望，好在中央政府火速出手拯救，政務司司長李家超日前率團赴深圳求助，獲中央、廣東省及深圳市政府全數滿足香港特區政府提出5項要求，並設立5個專班派出專家協助。對此及時雨，立法會還不應第一時間加以討論，督促官員、公務員不要「躺平」，以身作則，帶動全港市民振作起來抗疫嗎？

有議員建議更改議程，先緊急討論殺到埋身的疫情海嘯，是急民之所急，竟被內會主席李慧琼拒絕，大腳傳中給大會主席梁君彥，真是豈有此理，不分輕重緩急，不識民間疾苦，認真「堅離地」！

當下在新冠變種病毒「自由行」下，全港市民真是虎年真苦！中招苦、無得入院留醫苦、困在家候病床入院苦、憂傳染家人親人鄰里擔心苦、無藥食無針打無醫生救治真命苦！立法會議員還不急切討論、質問官員為民請命嗎？未中招也苦，排隊驗疫或打針苦、無工返無收入苦、無錢買貴菜貴肉生活苦、無親友照顧探視的老人家苦上加苦！立法會議員還不急切質詢政府部門為民喉舌嗎？

恬不知恥的問責高官日前還厚着面皮說「過去4波，政府做得好好」，推卸香港抗疫另搞一套導致疫情大災難的責任，立法會議員還不聲討嗎？