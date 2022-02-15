本港疫情持續嚴峻，媒體形容為「海嘯式」爆發，對於一介草民，只知瘟疫爆到七彩，政府予人嘅感覺係抗疫無能，而庸官防疫大失方寸，「不行了」已寫在牆上！連日來確診人數持續高企，絕大部分係本地感染，源頭不明病例如天上繁星，已無法一一去數清楚，社區遍布隱形傳播鏈，一個唔覺意，就會令你含恨哀唱：這陷阱！這陷阱！偏我遇上！

各位，「動態清零」已令老朽感到啼笑皆非。如今護老院相繼淪陷，醫管局大聲疾呼：隔離設施和醫療體系不勝負荷！有病徵又話唔可以去私家醫生求診或檢測。根據醫管局嘅講法，市民喺快速抗原測試驗出病毒後，應保持冷靜並留在家中，可找親友或物流公司代交深喉唾液樽覆檢。阿哥，孤獨老人如何是好？高官永遠飽漢不知餓漢飢，市民已經水浸眼眉，卻仍然安慰佢哋：耐心等吓啦！

廢官又呼籲市民，若收到短訊通知初步確診，冇病徵或只有輕微病徵嘅患者，應盡量留在家中，衞生署會盡快安排救護車送院。看官，盡快即係24小時內？3天？7日？家中有老有少者，豈能不如熱鍋上嘅螞蟻？一旦累到全家賴嘢，試問叫確診者情何以堪？庸官出入有政府專車有司機，真係中招都第一時間獲治療，點會明白老百姓等送隔離，就恍如白娘子被法海鎮壓於雷峰塔之下嘅無助！

大哥，再咁玩落去，經濟重創必矣！呢，香港總商會據云本周內將調低今年本港經濟增長預測幅度，銀行界亦指第5波疫情勢打擊本地消費及私人投資，各評級機構大行亦紛紛下調預測，有些甚至預測首季GDP倒退0.8%，而原本係估計增長1.2%。啊哈，「動態清零」到頭來係基層市民荷包清零！防疫抗疫基金快再加碼至1,000億元！