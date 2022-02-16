世界視線：美國右翼北伐　加國天翻地覆

加拿大首都渥太華的反強制接種新冠疫苗示威持續多日，即使已頒布緊急狀態令，仍然未有平息迹象。在這場名為「自由車隊」的抗爭中，不但有加國右翼人士參與，更有美國右翼分子北上聲援，可見美國政治文化輸出，深遠影響鄰國。加國在野政黨趁機煽風點火，利用示威者訴求攻擊政府，令去年大選險勝連任的總理杜魯多如履薄冰，進退維谷。

示威最初由加國跨境貨車司機發起，並匯聚右翼在內的不同勢力。示威者在渥太華以貨車堵路，令民生經濟癱瘓。值得留意的是，加國示威中隨處可見美國右翼的身影，不但有人越境支援，前總統特朗普亦開腔力撐，批評杜魯多是極左瘋子。示威發起人在總部設於加州的眾籌平台GoFundMe籌款，但平台其後以暴力及不法活動為由取締。在特朗普表態後，有5個共和黨州份總檢察長表明會對GoFundMe採取法律行動。

美加除了文化及距離接近外，右翼思想亦有契合之處，例如認為2020年美國大選被人操縱、新冠病毒是藥廠以及菁英階層的陰謀等。同聲同氣下，美國右翼分子積極投入加國示威，甚至有人在美加邊境響應，一度堵塞繁忙的邊境口岸橋樑，令汽車生產、活牛及肉類貿易大受打擊，影響疫情下兩國脆弱的供應鏈。

作為兩大政黨之一的加拿大保守黨，在示威中的表態值得關注，前黨魁奧圖爾因沒有率先支持而下台，臨時黨魁由右翼立場鮮明的卑爾根出任，她曾戴上印有特朗普競選口號的帽子引起爭議。隨着反對防疫的右翼人民黨在示威中乘勢而起，保守黨為了保住國會議席，會否重蹈美國共和黨覆轍，全面倒向保守陣營，是一個未知之數。

在美國國會暴動調查各種不利證據指向特朗普之際，加國突然不尋常爆發聲勢浩大的右翼示威。一旦重現美國國會暴動規模衝突，美加關係勢陷入低谷。年底的美國中期選舉，對兩年後總統選舉的影響力不可低估，特朗普蠢蠢欲動令加國右翼躍躍欲試，趕走左傾的杜魯多。對於杜魯多而言，「自由車隊」示威是連任後最大危機，不能單純以內政事件處理，需同時從外交角度評估，稍有不慎恐導致天翻地覆。