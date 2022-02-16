正論：無能政府開壞頭　抗疫惟有靠自己

不論是「居安思危，有備無患」，還是「工欲善其事，必先利其器」，這些古語無不告訴大家要有危機意識，做任何事都必須早有準備。顯而易見，在林鄭帶領下，港府面對疫情毫無危機意識，沒有及早準備，結果Omicron大舉殺到，香港隨即哀鴻遍野，兵敗如山倒。第5波疫情大爆發逾月，患者要在醫院餐風宿露等治病，林鄭直到昨日才表示落實採購逾億套快速測試包、徵用即將入伙公屋轉為檢疫設施、徵用的士車隊接載患者、研水路運送供港鮮活食品確保供應穩定等等，並強調「向病毒投降不是一個選項」。問題是，亡羊補牢，不亦晚乎？早知今日，何必當初？

港府抗疫兩年多以來手法毫無進步，應對第5波疫情更是手忙腳亂，單是是否封城，官員各有說法，李家超說「不考慮封城」，陳肇始說「不希望封城」，衞生署官員說「不排除封城」，林鄭昨日則說「沒計劃大規模封城」，為何就是不能斬釘截鐵清楚告訴市民封或不封？一味含糊其詞，除了引起公眾不必要恐慌，到底有甚麼好處？

又如公布每日新增確診數字，居然同前一日公布的初步確診數字有大段距離。前日公布初確有4,500宗，惟昨日疫情記者會公布的新增確診只有1,619宗，為何會有這樣的差距？根據衞生防護中心解釋，在社區檢測中心檢測證實初步確診後，樣本還要送去衞生署再驗一次，隨着確診個案幾何級上升，衞生署當然「驗不切」。昨日初確達到5,400宗，幾可肯定今日公布的確診個案又是只有千多宗。試問連確診數字都不能精準反映實情，甚至予人淡化疫情之感，對抗疫有甚麼好處？

應做不做，不應做偏要做，就是林鄭政府的抗疫態度。抗疫如救火，在如此危急關頭，政府將確診個案反反覆覆驗完又驗，患者隔離則一拖再拖，所為何來？更好笑的是，林鄭大慷納稅人之慨向全民派發快速檢測包，但別說檢測包不知何時才真正落入市民之手，就說當局根本不承認快速檢測結果，呈陽性固然要再做核酸檢測，做完又要送樣本給衞生署再驗，疊床架屋，費時失事。為何當局不乾脆承認快速檢測結果？或最低限度由私營化驗所驗出陽性個案後，不用再送到衞生署覆檢？將省下來的時間和公帑用在應變疫情、增建隔離設施之上，不是更有意義嗎？

更不堪的是，香港經歷5波疫情，每一波都是外防輸入所致，由內地旅客到海外留學生入境播疫，再到海員機師不斷帶毒進入社區，港府依然沒有學乖，依然中門大開讓病毒如入無人之境。最荒謬的是，去年11月已接連出現國泰機師帶疫進入社區，港府毫無警惕，還繼續讓國泰機組人員享有免檢疫特權，甚至與內地商討通關、聲稱收緊40類人士到港豁免檢疫安排之際，居然讓摩根大通行政總裁戴蒙免檢疫入境，林鄭還力撐這家美資投行「畢竟是一間很大的銀行」；至於更早前荷里活影星妮歌潔曼獲豁免檢疫來港拍戲激起全城嘩然，林鄭同樣闊佬懶理。

這些浮面的「特權人士」只是冰山一角，肯定有更多來自高危地區的特權人士自出自入而公眾並不知情，加上特權人士不可能只有一人獲得豁免，妮歌潔曼的隨行拍攝團隊便有多人，戴蒙亦肯定有左右手，病毒是否早已隨這些特權人士進入特區，真是天曉得！港府不見棺材不流眼淚，林鄭甚至沾沾自喜自詡香港抗疫成績比世界各地都好，標榜本地疫情早已清零，從來沒有未雨綢繆，沒有為疫情早作準備，連中央前年援建的亞博館「港版方艙醫院」部分防感染設施亦被指早已拆除，以致疫情核爆式來襲，隔離設施嚴重不足的亂象便暴露無遺，印證了「驕兵必敗」的道理。

事實擺在眼前，本港外防輸入漏洞百出，內防反彈形同虛設，港府抗疫「開壞個頭」，掉以輕心，自以為是，終於令疫情一發不可收拾，這顯然不是天災而是人禍！最令人側目的是，香港已經奄奄一息，好不容易等到中央出手打救，高官居然還有心情大玩明爭暗鬥的把戲，政務司司長李家超北上開會後成立的抗疫「專班」及所屬高官，翌日即被林鄭打散並重新安排，政出多門，消息混亂。難為林鄭昨日不斷強調政府上下同心，堪稱欲蓋彌彰，上下同心真不知從何談起。

屋漏偏逢連夜雨。本港不僅面對疫情失控的困境，百業更被逼上即將玩完的絕路。昨日又有多一間戲院宣布結業，而結業休業的餐飲集團不知凡幾，反映的是在極度嚴苛的禁聚措施底下，商界已到了危如累卵的地步。一旦本月24日疫苗通行證生效，而被禁營業的表列處所依然無法復業，隨之而來必然是更慘烈的失業潮、倒閉潮、破產潮。人們實在不明白，延長晚市堂食時間對抗疫有甚麼阻礙？當局大可限制同枱人數或座位數目，為何不能讓食肆恢復晚市？更令人摸不着頭腦的是，剪髮、修甲等都是戴着口罩進行，為何又要一刀切停業？正因為港府的禁聚措施邏輯混亂，不但起不到抗疫作用，反而玩殘百業折騰市民，疫情豈能不愈演愈烈？民怨豈能不火上加油？

事到如今，港府靠不住已是不爭的事實，市民除了寄望中央打救，更要自求多福，做好個人防疫準備。戴口罩、多洗手、多消毒是基本，保持公共地方衞生同樣重要；多在網上搜尋可靠資訊增加防疫知識，不要過於恐慌自亂陣腳，並要多關心長者，小孩子有病要即時求醫。只要全港市民上下一心團結抗疫，特區始終會迎來雨過天青的一天。何況中央已表明「香港有求，祖國必有應」，肯定會密切監察港府抗疫工作，不可能再任由港官陽奉陰違，同時必會確保輸港食品穩定供應。只要大家咬緊牙關迎難而上，香港走出疫境必定指日可待！