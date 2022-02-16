產評：樓市不穩敲喪鐘　盡早撤辣度寒冬

第5波疫情肆虐，香港經濟進入冰封狀態，就連被視為「只升不跌」的樓市，都開始敵不過地心吸力而展開調整。現屆港府班子領導防疫搞得一鑊泡，香港的零售、旅遊已衰到貼地，股市彈散，如今就連樓市都撐不住了。生意無得做，打工仔丟飯碗，股、樓等主要資產的財富效應亦無以為繼。廢官為禍至此，直把香港經濟推向萬劫不復的境地，人禍比天災更可怕！

香港回歸快25周年，經濟結構單一未改，欠缺支撐性新興產業。面對地緣政治風險、內地經濟增長放緩，以及港府防疫失策，如今香港經濟已逐漸形成市道疲弱、資本投資萎縮、就業市場惡化、消費意欲不振，經濟規模收縮的「衰退鏈」，再加上首季美國聯儲局即將啟動加息周期，意味借貸利息成本趨升，對不少正處水深火熱的企業和市民來說，猶如一道「催命符」。

雖然港股在國策主導下，有中企來港上市撐場，惟受累於內地的行業監管和經濟增長放緩，中資股表現不振，加上中美博弈，以及香港的防疫政策不利國際商貿，港股一浪低於一浪的走勢已持續一年。即使多了不少大型新股上市，但大市成交卻不復前，在在反映不少資金已投降離場。

更令港人惶恐的是，隨着移民潮出現，外資撤港，再加上防疫政策大大限制人流，無論是商業抑或住宅物業都顯現疲態，樓價「只升不跌」之說幻滅，取而代之是「搖搖欲墜」。要知道，香港的住屋問題嚴重，港人不是沒有住屋需求，而是供需失衡導致上車難，如今疫下連兩餐都不保，就更談不上置業了。商舖旅客不見了、如今連本地客都消失，拋售物業套現應急的壓力空前，骨牌效應不容低估。

要知道，香港一直依賴樓市景氣來支撐和刺激財富循環，樓市穩定，對經濟是一道有力的支持；反之，則是極大的負累。更何況，對不少港人而言，自住物業就如命根，乃全副身家所在。這些年還有不少人將貨就價以數百萬元買入納米單位蝸居，背上半生債務，還有不少以高成數按揭上車，一旦樓價大冧，幾可肯定是一場災難。

刻下香港經濟備受疫情衝擊，港府應重視財富效應，力挽元氣，尤其如今市場人氣渙散，樓市政策應以傾向「寬」為主，例如讓早已完成任務的住宅「辣招」退場，釋放購買力穩住樓市，讓財富效應不那麼快消失、消費不那麼快萎縮、失業不至於那麼嚴重，財赤就不那麼來勢洶洶，這才符合穩增長、振興經濟發展的需要。

只要樓市及時回穩，經濟大局可以完全不同。明乎此，港府應及早檢討樓市「辣招」，讓相關行業受惠，為疫下疲弱的經濟補底。否則，銀行的商貿貸款本已萎縮，再放任樓市大冧不管，市場信心崩潰，按揭和信用卡貸款等壞帳飆升，衍生的金融系統風險，甚或動搖港元聯匯之本，後果不敢想像。故港府得未雨綢繆，盡快優化財政及樓市等政策，確保香港經濟穩字當頭，免一病不起！