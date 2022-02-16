功夫茶：米粉竟然含砒霜　食不安心點抗疫

人為嘅「食品污染」係一場對人類健康和道德底線嘅無聲挑戰！每次消委會公布某些食品，肯定嚇到人個心離一離，由咖啡、餅乾、火鍋用乜丸物丸，到包裝米製麵食樣本，都令人感到「病從口入」，食乜都難以安心！如果可以，相信好多市民情願吸風飲露，學做神仙！之不過，依家空氣污染嚴重，唔食，吸都死，神仙一樣難做！

各位，疫情核爆式爆發，加上冇晚市堂食，唔少市民改變咗飲食習慣，多咗市民「愛回家」喺屋企煮食，做其「疫境廚神」！而最方便嘅，無過於預先包裝嘅米製麵食。日前，消委會檢測咗30款預先包裝好嘅米製麵食樣本，發現17款樣本檢測出嘅營養素含量，與其標籤所示不同，不符《技術指引》要求，佔整體七成。

此外，有逾八成樣本被驗出鎘、鉻和俗稱「砒霜」嘅致癌物無機砷。阿哥，我哋平民百姓居家抗疫，點會諗到做咗《帝女花》主角：花燭夜，難為駙馬飲砒霜吖！唔通真係人生如戲？當中有一款米線嘅鎘和有機白米米粉嘅砒霜含量係眾樣本中最高。呢嗱！長期攝入含鎘食品，可致腎臟發生慢性中毒，繼而引起中樞神經中毒症狀，嚴重者可因虛脫而瓜老襯！各位，居家抗疫，分分鐘食多咗呢類米線或米粉，喂！自己又唔係駙馬，一介草民，冇理由受「砒霜毒死」嘅懲罰啫！

嗱！唔毒死有另類可能。當中一款乾金邊粉樣本嘅鈉含量，與標示值相差逾41倍，有兩款樣本檢出致敏物麩質，但未有按相關規例於包裝上列明。大家都知道，鈉超標對健康有害無益，部分人對麩質更會有過敏反應，可以搞出人命㗎！根據世衞組織建議，成人每日應攝取少於2,000毫克鈉，即兩克，而測試中嘅一款乾金邊粉鈉含量，與標示值相差逾41倍，認真離譜。

至於測試發現有兩款樣本檢出致敏物麩質，分別來自台灣和內地，均冇依規例作出標示。消委會話，9款檢出俗稱「砒霜」嘅致癌物無機砷，各樣本檢出嘅金屬污染物含量不高，消費者喺正常食用下，唔會對健康構成太大風險喎！

講係咁講啫，最怕居家抗疫，不知不覺食多咗，對健康冇影響喎，你講我就信咩？嗱！講來講去，國以民為本，民以食為天，食安中心幾時都要為市民把好關，依家卻係後知後覺，每次消委會嘅測試，揭發嘅都係「食不安心」，市民長期面對飲苦食毒，依家居家抗疫，人心惶惶，若然仲長期「服毒」，睇怕唔係病死而係被毒死吖！