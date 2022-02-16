每天新冠確診與初步確診者數目逾五、六千，說香港疫情沒有失控，誰也不可能相信。面對疫病在社會大爆發，特區政府有甚麼辦法可將之抑制？

關鍵是因檢測不足，政府是沒法準確地知道病毒在哪些地方肆虐。隔離不足，家居隔離實際是讓病毒留在社區，一人患病可帶來全家感染，便是放任病毒流播遷移繁衍。最壞的後果是病毒散播全港各區，港人與疫共存，或變成全民染病，一如歐美。這樣的後果，以香港人口的密集，幾個星期便可達到。

這樣的發展下，政府政策必然聚焦於重症者，防疫可能變成可有可無。連公開的傳播鏈也難追蹤查究，不可能再顧及隱形病者與傳播鏈，只能暫時不理。既然追查不了，無從防止，政府難以堅持下去。染病者普遍，但重症者、病死者有限，政府與社會會傾向於與疫共存。即使政策不宣布，社會會因此改變態度，對現有防疫政策措施將會大加壓力，要求取消。

在政府鼓吹下，疫苗接種率可以大幅上升，卻會出現兩個傾向。一是歐美和本地例子已逐步顯示接種疫苗沒法防止染病，疫苗的作用已轉為防重症。可是重症率較低，民眾容易掉以輕心，接種第3針和第4針會受到抗拒；單只兩針，疫苗的效用就隨時間而下降。另一是在接種疫苗達八成或以上，便會加大民眾要求與疫共存、追隨歐美做法的要求。

疫病確診者每天若升上一萬，香港會怎樣呢？中央政府強調不能與疫共存，要動態清零，怎樣做？

從香港的長遠利益看，考慮弱勢社群的生命與健康，加上疫病還有進一步變異的風險，動態清零仍應是唯一選擇。動態包含變化，要適應時勢的轉變，具體政策措施可有不同。從每天萬宗確診到清零會有不同階段的防疫治疫方法，無必要一成不變。但中心思想是要把染病率降低，避免重病與病死。新的疫苗與治病良藥還未產生，政策還是要用檢測來找出病患，用隔離等方法抑止病毒擴散。唯一的方法還是要逐區清零，即使絕對的清零不可能短期達到。

社會上提出全民抗疫，志願者參與，市民合作是理所當然。但政府有中央支援還是要找出有效的方法，積極進取地承擔防疫治疫的重任，不能推卸。也因此，政策要適時更改應對疫情的惡化。然而人事不改，政策可因時制宜地動態調整嗎？