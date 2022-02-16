香港回歸之後，殖民地色彩最為濃重的領域、戀殖心態最為嚴重的人員，莫過於香港司法界和司法人員，他們代表的殖民地影響，對「一國兩制」的落實傷害極大，不僅是文化上、人心上的傷害，而且是政治上的傷害。多年來，殖民地影響配合了反中亂港，發酵了「港獨」，是他們的社會土壤，對此，香港各界強烈呼籲司法改革，消除殖民地影響。

這些殖民地影響中，最搶眼、最讓人「惡心」的是法官佩戴假髮和穿袍的問題，大家強烈呼籲改革先從「除髮」、「脫袍」開始，這個開始只要肯做，一點不難，如尋常人換衫或單位換制服而已。如果不肯做，執意要「留髮」、「留袍」，那就會有大把的理由拖延抗拒，就會把假髮、袍子當成心肝寶貝或一張虎皮似的保留到底。

香港司法界就是這種態度，據報道，司法機構發言人最近表示，法官在法庭佩戴假髮及穿袍是香港司法界的傳統，除反映法庭的莊嚴性外，也對本港司法機構在「一國兩制」下繼續實行普通法具一定的象徵意義，司法機構認為不再佩戴假髮及穿袍的建議，不屬於需要優先考慮的司法改革課題，沒有迫切需要作改變，若將來要考慮相關事宜，也需充分徵詢司法和法律界不同持份者。

講得振振有詞，可見態度相當頑固，在極力抗拒。首先，他們根本不認為戴假髮及穿袍是殖民地傳統的遺迹，只是「香港司法界的傳統」，不應把除髮脫袍當成「去殖化」對待，這是在表現他們反對「去殖化」立場和守護殖民地影響的立場。其次，在他們看來，戴假髮、穿袍子反映了「法庭的莊嚴」。我們要問這是哪家子的莊嚴？在英夷統治時代這是殖民地的莊嚴，香港回歸中國了，還是誰家的莊嚴？

香港實施「一國兩制」和普通法的「莊嚴」，難道要靠英夷假髮、袍子「象徵」嗎？國家主權轉變下，「去殖化」難道還要徵詢他們的意見嗎？他們持甚麼份？哪兒來的份？