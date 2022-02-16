都說亂世多謠言，疫情之下香港各種消息滿天飛，真真假假，虛虛實實，令人無從分辨。例如傳聞有人進入商場沒有使用「安心出行」而被罰萬元，有人在街上進食飯盒亦遭警員票控；有消息更指全港即將封城禁足，進行強檢。雖然當局已澄清上述消息皆屬謠言，但依然無法釋除公眾疑慮，各大超市連日出現搶購潮，不少貨品被一掃而空，整個香港籠罩在一片恐怖氣氛中，恍如末日來臨。

消委會呼籲市民購買日用品時理性消費，不需「囤貨」，否則會造成羊群效應，形成社會恐慌，加劇供應緊張情況。這番言論不是應該由港府高官來說才對嗎？他們都躲到哪裏去了？

其實，這種末日景象正是港府一手造成。防疫政策雜亂無章，發放訊息自相矛盾，專家七嘴八舌，市民無所適從，怎能不恐慌。最荒謬的是，政務司司長李家超日前剛交代與內地應對疫情的「對接」工作及各局長分工，隨後林鄭月娥又公布另一個版本，敲定5個工作小組的召集人名單，分工明顯與李家超所交代的不同。這除了反映港府政策混亂，也反映內部協調及溝通有問題，難怪謠言滿天飛。

雖說謠言止於智者，但香港社會本來就低智反智，加上疫情失控導致人心惶惶，而港府又添煩添亂，令謠言更有市場。有人故意妖言惑眾，有人無意間以訛傳訛，更多的人則是不管真假，寧可信其有，不可信其無。隨着疫情持續惡化，各種謠言勢必層出不窮，擾亂人心事小，妨礙抗疫事大，港府是否應該改善訊息發放渠道？專家們是否應該統一口徑？

還是內地學者說得對，港府防疫政策雜亂無章，主要是因為沒有按照動態清零的原則和機制嚴格執行，而是敷衍了事，無心無力，以致進退失據，動態清零淪為空談，與病毒共存又難以選擇。實際上，要堅持動態清零，就必須與內地標準看齊，建立一套完整的追蹤、隔離和管控措施，可惜港府不但做不到，林鄭反而嘲笑內地防疫政策。眼看第5波疫情失控，她才敲定5個工作小組的召集人名單，這不是賊過興兵嗎？之前為甚麼不做？

很明顯，林鄭的能力根本不足以擔當防疫重責，偏偏剛愎自用，自以為是，聽不得別人意見，疫情不失控才怪。也許這就是香港的宿命，躲過了反修例黑暴，卻躲不過疫魔毒手。