港府抗疫一塌糊塗，本來阿爺出手理應有一番新局面，奈何高官明爭暗鬥，沒有將全港市民福祉放在首位。林鄭被問及為何其定出的5個對接工作小組負責內容和政務司司長李家超一開始的說法有異時，皮笑肉不笑，反怪傳媒「很喜歡看文件」咬文嚼字，強調政府上下同心，官員不在工作小組之內並不代表不用為抗疫出力，她已透過行政長官指令，所有部門都需要負責不同層面的抗疫工作云云，堪稱愈描愈黑，欲蓋彌彰。

姑勿論如何，林鄭重新主導抗疫工作已是彰彰明甚，當下最重要是如何遏制疫情繼續失控爆發，確診患者如何得到適切治療或隔離。林鄭亦拋出甚多大計，一時徵用隔離酒店和空置屋邨接收患者，一時要求的士司機組車隊接載患者，一時又謂已購入一億個快速檢測包準備派發，一時又說香港靠海用海，正研究如何循水路運輸物資，擺出認真抗疫狀。問題是，大計多多卻實行無期，一切光說不練，患者繼續自生自滅，說得再漂亮也是毫無意義。

香港已沒有時間讓庸官繼續蹉跎，每拖多一日，疫情失控多一日，更慘烈的是經濟勢必清零。昨日又有一間戲院宣布結業，停業結業的酒樓食肆不計其數，失業人數正在掉頭回升，一旦本月24日疫苗通行證生效而港府依然不讓停業處所復業，勢必打爛更多市民飯碗。第六輪防疫抗疫基金要走大量程序，未有特事特辦，有排未能到手，再這樣胡混下去，百業玩完香港死得！

新冠疫情是天災，但在無能政府主政下早已變成人禍。高官們一門心思只放在如何爭權奪利，如何博連任搶出閘爭邀功，對防疫毫無準備，以致疫情一起即倒瀉籮蟹，港人每天活在水深火熱之中，寧不悲乎！