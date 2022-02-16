政治選舉本來不是壞事，好壞只在於人心。奈何當今時逢末世，人心不古，大公無私的人少，因私害公的人多，正因如此，選舉愈多，反而可能愈有害於社會。政客們全副心思都放在爭奪名位之上，老百姓的生死大事尚且可以擱在一旁，更遑論其他。

很多香港人都在問，新冠病毒肆虐全球超過兩年，維港之內嚴防嚴控，一直表現良好，為甚麼剛踏入2022年2月，整個防疫工作就一下子散了架，這個時間點究竟有甚麼玄機？讓我告訴你，2月正是特首選舉的提名期，而3月將會選出新特首。際此之時，各路人馬磨拳擦掌，有人想奪位，有人想保位，一眾政客的心力，全都投放在選舉上，甚麼防疫抗疫保民生，都成了次要之事。

新冠疫情爆發以來，香港從未受過如此嚴峻的挑戰，如今每天的確診者高達4位數字，懷疑因染疫而死的人，由4歲到90多歲都有。然而，官員們非但不戮力同心，近日還弄出鬧劇。政務司司長率團訪問深圳，請求中央協助香港防疫，回來後公布出一個工作小組名單，傳聞是有意架空現任特首。詎料名單一出，禮賓府旋即夤夜發布新聞稿，對工作小組的成員作大幅度調動。管治班子如此朝令夕改，不能不讓人懷疑，政客們是因為圖謀特首選戰，而爆發出權力爭端。哪怕此時政府總部之外，有多少人正在染疫、正在死亡，他們也管不了這麼多。

跟香港同屬亞洲四小龍的南韓，目前每日的新冠確診者也不斷創出新高，一天超過5萬人，情況比香港更糟。無獨有偶，南韓也是將舉行領導班子的換屆選舉。以此觀之，請問選舉是福還是禍？