北京中國計劃生育協會公布今年工作要點，包括提倡適齡婚育，破除高價彩禮等陳規陋習，加強對青年婚戀觀、家庭觀的引導，尊重生育的社會價值，推動構建積極正向的新型婚育文化等，可謂任重道遠，因為這不僅是家庭計劃層面的事宜，而是直接關係到國家人口增長與國力發展的長遠大棋。

內地適婚男女比例失衡，月初江蘇徐州邳州市一場相親大會，便出現百多名男士「角逐」5名女士的場面，報道引述江蘇一位紅娘指，當地女性擇偶基本要求男方要有車有樓，禮金開價16萬至40萬元人民幣（約20萬至50萬港元）不等，還要男家送贈金頸鏈、金戒指和金手鐲，內地其他地方的情況亦可以想見了。

不過，以國家統計局公布前年數字為例，國民平均月薪7,800元人民幣（約9,700港元），16萬禮金得工作多少個月？可見內地男士就算適齡婚育，也可能囿於選擇少代價高，在彩禮的高大門檻前卻步，未能如願成家立室、生兒育女，為國家獻出一分力。

低出生率帶來人口老化問題，構成生產力、醫療、福利的壓力，長期人口萎縮更影響國家競爭力，應該及早正視並加以引導，尤其是Z世代的婚戀觀、家庭觀與上一代大相逕庭，正如外媒引述研究指Z世代厭惡長期關係，忙於利用單身尋找各種各樣的人來滿足自己不同的需求，「隨意的關係增多，認真的關係減少」，計生協將「未婚人群人工流產干預專項行動」列為工作要點之一，未必無因。研究更指Z世代堅持二元性別的人明顯減少，不少人對不同類型的性伴侶和關係持開放態度，對組織家庭並不熱中。

因此，向Z世代推動構建積極正向的婚育文化，是察覺問題所在並對症下藥，而不是管得太多太細。