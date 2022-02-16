政府推出270億元第六輪防疫抗疫基金，其中本人及所屬政黨爭取了兩年的短期失業支援，政府終於接納，預計受惠者有30萬人，條件方面就有所限制，未能惠及因疫情被迫放無薪假或開工不足者，甚至失業前月薪達3萬元或以上也不符合資格。筆者要求政府在發放短期失業援助方面不要「離地」，既然有54億元應急費用，應重新考慮推出進一步措施，惠及開工不足、被停薪留職或被迫放無薪假一段時間的僱員。

當局決定交由民政事務局統籌，這是可取，至少不用再聽勞福局說甚麼失業援助必須與失業率掛鈎。現時失業率雖回落至3.9%，但失業率是滯後數據，疫情大爆發，相信零售或餐飲等多個行業都受累，失業潮隨時再來。過去幾輪抗疫基金的資助，過於注重支援企業而非個人。筆者期望整體抗疫基金要派得快，申請要簡單。臨時失業援助方面，沒有強積金戶口的，包括自僱人士，可透過聲明處理。處理開工不足等人士，也須關懷予以補助。

今次抗疫基金沒有補貼零售界，亦是有所不足。政府說期望疫情穩定，生意會有轉機，這等於叫這個行業等運到。筆者早前提出，政府要支援排檔即持牌固定小販及公眾街市商販，前者在疫情之下生意大減，後者因「安心出行」或日後的「疫苗通行證」，少了市民買菜，不少人轉去街市外店舖買菜。上述兩類行業，當局也應支援。

筆者早前提出一些抗疫基金措施，都獲當局接納，如重推賓館資助計劃、支援體育文藝界從業員、分兩級支援健身中心及資助體育活動教練等。由於許多教練並沒有在體育總會下註冊，又或沒有跟康文署場地有服務協議，所以未能受惠於今次支援，當局在處理申請時宜鬆不宜緊，冀能讓更多人受惠。