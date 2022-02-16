香港第5波疫情的爆發，高處未算高。疫情最新訊息的每天發布開始玩弄語言偽術，確診數字和初步數字屢屢交叉，令人目眩。此時此際，數千中招者、未能入院者，被「風險為本」、「搶救重症」為由滯留家中，無藥食、無針打、無醫生治理、無糧食接濟，在傳染的危機下自然無人敢理，自生自滅。危情下，市民急需的是第一時間切斷傳播鏈，緊急救治，老少平安，可是，在中央政府迅速全方位滿足香港特區政府的求援要求下，林鄭官僚系統卻利用手中權力，玩弄程序，層層設卡，「你急我唔急」。

特區全面接收來自內地的全部物資和技術及人力的支援，但對付疫情的計劃措施辦法卻銳意另搞一套。無論其目的和動機如何，最低限度已延誤了搶救生命的時間，令老百姓的苦難不是第一時間得到解除，如此不作為、亂作為，令人瞠目結舌！

驚惶中的老百姓最不滿的是，既然中央表態應香港訴求做了「黃大仙」，為何作為香港抗疫總司令的特首林鄭，卻不親赴深圳與中央、廣東省及深圳負責的官員面對面對口接軌，第一時間解決所有問題？救災不是如救火嗎？為何特首要垂簾聽政，等李家超口頭匯報後，周日才開內部會議拍板，才公布官員分工名單？為何這些完全可以在深圳交流會議上一次過定計劃、定方向、定分工、定人選、定部署、定設施、定流程、定時間表路線圖等大計的救災救急，變成兩地反覆「迴轉壽司」？

估不到《三國演義》的赤壁大戰竟在香港上演。驕傲忌才、弄權兼目中無人的周瑜，利用諸葛亮借了箭和招來東風後過橋抽板，最後總算還大敗曹操。可是香港還未實施「五精準」和「四原則」遏止疫情，便有人欲掏空或改頭換面中央抗疫救港大計。