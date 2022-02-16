本報獨家揭發香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」虐兒事件後，全城震怒！講真，呢單嘢確實離晒大譜，本報有關評論亦多力斥監管形同虛設，可是，政府問責高官至今仍然噤若寒蟬，當冇事發生咁款！

大哥，「童虐居」事件涉及咁多無辜稚兒，整個虐兒事件由何時何日開始都未清晰，可以想見事件之嚴重，換了在歐美國家，負責嘅有關部門高官，喺輿論壓力下，肯定已冇得留低！

之不過，勞福局局長羅致光日前喺立法會事務委員會上，被議員連番追問會否就事件中社會福利署監管不力而向公眾致歉，「神童局長」僅承認警覺性低，但拒絕道歉。其實，即使道歉，都已經太遲，因為適時嘅道歉最為重要。老朽看過一個例子，印象深刻：當年美國總統尼克遜因「水門事件」而下台，但佢至死都冇為此道過歉，頂多只表示「遺憾」，同依家問責官員表示「警覺性低」如出一轍。

有學者就分析，道歉要「適時」，最好嘅效果係事件仍在持續之時，認為太晚嘅道歉形同被情勢所逼，呢種道歉並無意義。當然，何謂「適時」，不易拿捏。然而，港產官僚向來被縱慣，錯咗經常側側膊唔多覺就過去了，甚至跋扈氣盛「官到無求膽自大」，做老百姓嘅，只感到官威凜凜，蟻民不可侵犯！

呢，二戰期間，美國懷疑日僑與日裔嘅忠貞，將大批日僑日裔關進集中營，好多人因營中生活及環境惡劣而喪命！其後，列根政府通過法案，除了公開道歉外，並給予每人二萬美元嘅賠償。之不過，被指過了將近半個世紀才道歉和賠償，已不能救贖過去的那些不幸，被指冇乜意義。可是，港產官僚連口頭嘅道歉都拒絕，吾人連「聽其道歉，再觀其行」嘅機會都冇，「問責」云乎哉？