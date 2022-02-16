世人形容香港時，喜歡說香港是全球金融中心、物流中心。其實除了上述，香港還是名副其實的生物科技中心。生物科技是本港創新科技範疇裏的一個優勢項目，香港不但擁有深厚的生物科技科研基礎和日漸完善的生態環境，目前還是亞洲第一、全球第二大的生物科技融資中心。從2018年4月起計，一共有73家醫療健康和生物科技公司在香港交易所上市，集資金額非常龐大。這些醫療、生物科技公司和投資者用事實給香港投下信心的一票，那麼我們對這「知遇之恩」又該如何回饋呢？

在筆者看來，最好的回饋就是抓緊機遇，在現有的基礎上把香港打造成世界第一流的生物科技中心。其實，在時機上來說，現在努力成為生物科技中心是最切合時宜的了。這個道理不難說明。首先，新冠肺炎肆虐已逾兩年，全球因疫情而死亡的總人數超過500萬，抗疫就要接種疫苗、加強個人衞生和戴口罩，這是不言而喻的道理。其次，包括本港在內世界主要經濟體的人口，都已進入人口老化階段，人老了，對醫療產品和服務的需求自然就增大，這也是個淺顯不過的道理。第三就是切合國情，國家的《十四五規劃綱要》已清楚表明要加快把粵港澳大灣區打造成國際創新科技中心，將深港河套納入粵港澳大灣區的合作平台，又明確支持要把香港建設成國際創新科技中心。做事如果能配合國家的發展策略，那當然是如虎添翼、如魚得水了。

在如何落實方面，目前政府正全力發展港深創新及科技園，第一批的8座樓宇預計在2024年底開始分階段落成。興建港深創科園的目標是要打造一個世界級的知識樞紐和創科中心，當中又以醫療科技、大數據和人工智能、機械人、新材料、微電子和金融科技作為6個優先發展的領域。由於醫療科技是六大優先領域之一，筆者深信，如果港深創科園能如期落成，必定能鞏固香港在生物科技和醫療健康方面的領先優勢。

那麼，建設港深創科園的好處又豈止一個？它還可以推動香港融入粵港澳大灣區的發展。其實，香港和深圳在創科發展方面形同手足，目前雙方正一起發展由港深創科園和深圳科創園區組成的深港科技創新合作區，目標是共建「一區兩園」。這計劃進行得相當不錯，港深兩地政府去年已簽署《關於推進河套深港科技創新合作區「一區兩園」建設的合作安排》。既然是「一區兩園」，就一定能進一步促進和加快香港融入大灣區的未來發展。再者，本港年輕人有兩文三語和國際視野的優勢，發展港深創科園必定會為他們提供更多優質而高端的工作機會。

這麼看來，把香港發展成世界級的生物科技中心絕對是個「一石多鳥」的上上之策。這麼一件既合國情，又切合時宜，而又能惠及本港年輕一代的事，哪裏還有不全力以赴去努力完成的道理呢？