功夫茶：發泡膠箱堆如山　中港物流陷癱瘓

本港新冠疫情第5波如核爆式擴散，一發不可收拾，不但醫療系統瀕臨崩潰，市民嘅日常生活亦備受影響！政府發放訊息又混亂，一時一樣，稟神都冇句真，搞到人心惶惶，便利商店之退燒藥、感冒藥都被一掃而空；至於供港蔬菜又話因跨境司機好多染疫，有菜都冇人運，唔少市民之前搶廁紙，依家就「廣積菜」，有理冇理，貴一貴都比平常買多幾斤，總之食到「面有菜色」也心甘情願！

呢嗱！如果去開菜市場嘅街坊，一定會發覺多區街市近日出現「發泡膠山」，一堆堆一棟棟，阿哥，唔係搭建「萬里長城永不倒」啩？據本報記者尋日喺旺角街市直擊，街市外堆積嘅發泡膠箱數以百計，阻塞行人街道及馬路，且無人清理。有蔬菜入口商估計，每日從內地抵港嘅發泡膠箱恐逾10多萬個。

據悉，內地已即時禁止中港司機將曾喺香港使用過嘅發泡膠箱，運返內地回收廠熔製膠粒循環再造，亦唔可以運返內地供港菜場再次盛載蔬菜返港，以免新冠病毒經發泡膠箱傳入內地。香港貨櫃運輸業職工總會主席已證實有關安排正在實施。

嗱！業界表示，正常情況下，每日約200輛貨車從內地運菜抵港，以每輛盛載600箱蔬菜計，即每日至少12萬個載貨嘅發泡膠箱抵港。可以想見，發泡膠箱有入冇出，都真係唔使幾日已長過萬里長城！阿哥，唔使「十月圍城」，二月未完，香港已被如海嘅發泡膠箱吞噬！批發商商會就指望港府與內地商討解決方案，咁講喇！因應本港疫情核爆式蔓延，又有至少35名跨境貨車司機確診，內地政府近期不斷「加辣」。深圳市一方面對跨境司機從嚴做好「三點一線」，即係口岸點、作業點、留宿點和交通沿線，全流程閉環管理，同時將內地接駁司機核酸檢測由隔日一檢調整為每日一檢，司機必須持有24小時核酸檢測無感染報告先可入場工作。

各位，內地防疫真係做到「滴水不漏」，唔同香港一眾廢官用把口廢噏「鬆弛有道」！食環署點都要諗吓如何處置每日至少10多萬個發泡膠箱，否則製造垃圾，藏污納垢，仲嫌街市啲老鼠冇地方玩捉迷藏？疫情如此嚴峻，若然再加上環境污染，鼠疫夾襲，香港真係死多幾錢重！

話時話，依家咁多跨境司機中招，內地又嚴禁居於「疫區」嘅司機前往深圳，一時之間即使出高薪都難聘到跨境司機，有人就建議用鐵路運輸，林鄭仲話研究「海路」添！走私貴價食材咩？研究得來，啲菜到市民手都變明日黃花啦！廢官無能，害慘全民。市民睇怕仲有排捱貴菜！