產評：中美幣策反向走　經濟較量關鍵戰

正當美國經濟通脹處於近40年高位，加息顯得刻不容緩；那邊廂中國通脹仍低企，非但沒有加息壓力，更有進一步降準甚至減息的空間。中美經濟周期處不同軌道，增長「一下一上」，貨幣政策「一鬆一緊」，已成客觀事實。無論是美國激烈加息戳破資產泡沫，抑或中國經濟硬着陸，雙方都無可避免會受到衝擊。在互相都能站穩住腳的前提下，如何施展經濟政策，強化競爭力，在各自周期軌道超前，吸引資金落戶，就成這場百年變局的關鍵一戰！

眼前美國經濟在摸頂，惟通脹升溫之勢，要果斷加息應對，貨幣政策趨緊經已毫無懸念。至於中國，近年貨幣政策相對克制，皆因偏高的宏觀槓桿約束進一步擴張的空間，且信用壓力開始浮現，並須提防外部風險傳導引發動盪，如今疫下經濟增長放緩的壓力亦較大，須適度放寬幣策為經濟給力，故形成中美政策正呈反向的現象。

如今中國在觀望的，乃是美國加息步伐，若然是有序的，且經濟增長維持穩定，金融風險逐步消化，則是一個相對穩定的外部環境，有助推動中國出口和金融業發展，復甦前景可控，中國的幣策大可維持鬆緊有度，既不收緊政策，也不用大放水，就能控制風險，實現穩增長目標。可若然美國漸進加息無助遏抑通脹，就須落重藥猛力升息，非但引發金融市場動盪，經濟增長倒退，形成滯脹，甚至陷入衰退的話，那中國的幣策得適度加強寬鬆力度，盡量強化「內循環」以抵銷外部衝擊。惟這亦不無限制，所指的是若美國持續加息，中美息差收窄，中國的幣策亦不能過寬，以免引發資金外流，令人民幣匯率受壓，更要提防新興市場貨幣承壓，風險外溢至中國市場。

說到底，「牽一髮而動全身」，美國幣策逆轉，中國既為其主要貿易夥伴，不可能獨善其身，得步步為營。可危中有機，若美國未能平穩解決通脹危機，經濟重創，勢將危及美元地位，變相加速全球去美元化，加大各地尤其亞太諸地增加使用本幣進行貿易交易結算，降低美元影響力的決心，成為中國加快人民幣國際化的契機。

中美脫鈎既已踏上不歸路，一個要力保霸權，一個要彎道超車崛起爭取話語權，實不可能有退讓。短期兩強內部經濟各有困難，除非要去到一戰定輸贏，否則脫鈎過程只能夠有序。長遠而言，兩者政策將由過去高度相關轉變成差異化，在疫後新起點上，兩強的經濟治理能力和綜合實力變化，就成為這場世紀爭霸的關鍵戰役。