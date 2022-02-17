世界視線：俄羅斯主動撤軍　烏克蘭危機未除

美國總統拜登政府高調警告，指俄羅斯最快會在昨日入侵烏克蘭，但俄軍卻提前一日開始從烏國邊境地區後撤。雖然局勢因此有所緩和，但戰爭危機仍然存在，根本原因在於加入北約是烏國的既定政策，該國政治、軍事甚至民間的民族主義力量，絕不會眼睜睜看着這個夢想成為泡影，因此與俄羅斯的根本矛盾仍未解決。

今次俄軍部分後撤，是法德兩國首腦先後在俄烏兩國間穿針引線的結果，但烏國總統澤連斯基周一與德國總理紹爾茨會晤時，仍強調該國期望加入北約。而在較早前，澤連斯基亦曾直指拜登政府故意誇大俄羅斯軍事威脅，真實動機是藉此阻嚇烏國加入北約。然而他的聲音並沒有得到歐美各國回應，紹爾茨會晤澤連斯基時甚至明確表示，烏國加入北約的問題不在兩人的議題之內。

拜登政府表面上不斷渲染俄羅斯威脅，但也沒有給予烏國實質支持。例如，拜登拒絕承諾美軍在烏國遭到攻擊時參戰，而僅是警告會對俄做出經濟制裁；他不僅沒有派美軍進入烏國增援，甚至是本來在烏國協助訓練軍隊的少數美軍亦急忙撤離；美國國務卿布林肯還在周一臨時關閉了位於基輔的美國大使館，以策安全。凡此種種，無疑令烏國的右翼親美民族主義分子感到被背叛。

烏國軍隊中有強大的極右翼民族主義勢力，以加入北約並擊垮俄羅斯為己任，而烏國軍隊在烏東亦與親俄分離武裝處於對峙狀態。烏國民眾近日亦展開軍訓，矢言要和俄軍打游擊戰。烏國已成為反俄及民族主義的火藥庫，美俄雙方不斷指對方會在烏東製造「偽旗」事件，實際上亦反映了雙方均害怕某些極端力量會在邊境挑起事端，令局勢失控，最終把美俄拉入戰爭。

俄羅斯對於烏國反俄力量的真實意圖自也心知肚明，因此目前只是部分俄軍撤回基地，為下一階段的俄烏法德四方談判創造良好氣氛，以便透過歐陸國家自行主導的「諾曼第模式」來解決紛爭。俄軍仍在全國範圍內舉行大規模軍演，以保持軍隊的高度戒備。如果四方談判不順利，又或烏東發生針對親俄地區的武裝進攻，俄軍必會迅速反應。